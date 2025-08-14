손흥민, 28일 MLB 다저스타디움서 시구…김혜성·오타니 만날 듯

▲ 미국프로야구 메이저리그 로스앤젤레스 다저스 구단이 14일(한국시간) X계정을 통해 LAFC 손흥민을 시구자로 선정했다는 소식을 전하고 있다.

손흥민(로스앤젤레스FC)이 같은 연고지를 쓰는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 마운드에 오릅니다.다저스 구단은 14일(한국시간) 구단 소셜미디어(SNS)를 통해 "손흥민이 오는 28일 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 시구한다"고 전했습니다.손흥민은 이 게시물을 개인 SNS에 게재한 뒤 팀 동료인 라이언 홀링스헤드에게 "우리 연습해야겠다"고 썼습니다.손흥민의 시구는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 홈 데뷔전을 앞두고 펼쳐져 눈길을 끕니다.그는 지난 7일 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 펼쳤던 10년의 활동을 마무리하고 LAFC로 이적했습니다.지난 10일 시카고 파이어와 원정경기에서 첫선을 보인 손흥민은 31일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열리는 샌디에이고FC와 홈 경기를 통해 LA 홈 팬들을 만납니다.슈퍼스타 손흥민의 홈 데뷔전을 앞두고 LA 현지 사회는 들썩이고 있습니다.이미 '이웃구단' 다저스는 다양한 방법으로 손흥민의 LA 입성을 축하했습니다.다저스의 한국인 내야수 김혜성과 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼은 지난 8일 다저스 소셜미디어 계정을 통해 손흥민을 환영한다는 영상 메시지를 보내기도 했습니다.특히 김혜성은 "손흥민 선수의 굉장한 팬이었는데 같은 지역에서 뛰게 돼 영광"이라고 밝혔습니다.손흥민과 김혜성은 시구 행사를 앞두고 따로 만날 것으로 보입니다.어깨 통증 탓에 부상자 명단(IL)에 오른 김혜성은 현재 재활 훈련을 하며 복귀 일정을 짜고 있습니다.아시아 축구 최고 스타인 손흥민과 MLB 최고 스타로 성장한 다저스의 간판스타 오타니 쇼헤이(일본)의 만남 성사 여부에도 관심이 쏠립니다.손흥민과 오타니, 김혜성은 모두 같은 에이전시(CAA스포츠)를 두고 있습니다.(사진=다저스 X계정 캡처, 연합뉴스)