[속보] 출근길 폭우 수도권 최대 180mm 이상 더…오전 내내 집중호우

오늘(14일) 출근길 수도권에 폭우가 계속되겠습니다.



서해상에서 발달한 비구름대가 지속해서 유입되면서 오늘 오전까지 수도권과 강원 내륙·북부 산지, 충남 북부에 시간당 강우량 30㎜ 안팎의 집중호우가 내리겠습니다.



특히 수도권은 아침까지 시간당 30∼70㎜씩 비가 매우 거세게 쏟아질 때가 있겠습니다.



오전 7시 현재는 수도권과 강원 내륙, 충남 서해안을 중심으로 시간당 10∼40㎜의 호우가 돌풍·천둥·번개를 동반해 요란히 내리고 있습니다.



이번 비는 오후 들어 잦아들 것으로 예상됩니다.



다만 밤까지 완전히 멎지는 않겠습니다.



기상청은 오늘 오전 5시 발표한 예보에서 앞으로 수도권과 서해 5도에 50∼150㎜, 최대 180㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 봤습니다.



경기 파주는 전날부터 오늘 오전 7시까지 온 비가 총 313.7㎜, 인천 옹진(장봉도)은 284.5㎜, 경기 동두천(하봉암동)과 김포는 272.0㎜와 266.5㎜, 서울 도봉은 260.0㎜에 달하는 등 수도권에 이미 많은 비가 내린 상태입니다.



추가 강수로 피해가 크게 발생할 수 있으니 대비해야 합니다.



강원 내륙·산지는 30∼80㎜(강원 중·북부 내륙 최대 120㎜ 이상), 강원 북부 동해안은 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안은 5∼20㎜의 비가 더 내리겠습니다.



충청권 예상 강수량은 충남 북부와 충북 중·북부 20∼60㎜(충남 북부 최대 80㎜ 이상), 대전·세종·충남 남부·충북 남부 5∼40㎜입니다.



중부지방 북쪽은 폭우를 맞고 있다면 충청 남부 이남으로는 북태평양고기압 영향권에 완전히 들면서 폭염에 휩싸였습니다.



충청 남부와 남부지방, 제주에는 폭염주의보가 내려진 상태로 남부지방 일부는 오늘 한낮 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠습니다.



전국적으로 오늘 낮 최고 기온은 29∼35도일 것으로 예상됩니다.



주요 도시 예상 최고 기온을 보면 서울과 인천 28도, 대전과 부산 32도, 울산 33도, 광주와 대구 34도로 수도권은 30도를 밑돌겠지만, 남부지방은 33도 안팎에 이르겠습니다.



낮에 지표면 부근 공기가 뜨겁게 달궈지면서 오후 들어 남부지방과 제주에 소나기가 쏟아질 때가 있겠습니다.



다만 고기압 영향권에 놓여 바람이 약해 해상에서 수증기가 많이 공급되지 않고 고기압권에서 발생하는 하강 기류가 지상 공기 상승을 억제하면서 높은 고도까지 소나기 구름대가 발달하지는 못해 강수량도 남부지방 5∼40㎜, 제주 5∼20㎜로 많지는 않겠습니다.