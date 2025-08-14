뉴스

샌프란시스코 이정후, 시즌 10번째 3루타 폭발

하성룡 기자
작성 2025.08.14 07:51 조회수
메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 시즌 10번째 3루타를 터트렸습니다.

이정후는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 홈 경기에서 7회 시원한 장타로 3루까지 내달렸습니다.

앞선 2회와 4회 타석에서 각각 뜬공과 땅볼로 아웃됐던 이정후는 7회 원아웃 주자 없는 상황에서 샌디에이고 오른팔 투수 닉 피베타의 한복판 커터 실투를 공략해 우익수 쪽으로 깊숙한 타구를 날렸습니다.

타구 속도 시속 167.7㎞, 비거리 115ｍ로, 바로 옆 동네인 애너하임 에인절 스타디움을 포함한 MLB 4개 구장에서는 홈런이 됐을 타구였습니다.

시즌 10번째 3루타를 친 이정후는 애리조나 코빈 캐럴에 이어 내셔널리그 이 부문 2위를 지켰습니다.

시즌 2루타 27개와 홈런 6개를 친 이정후는 홈런만 4개 추가하면 2루타와 3루타, 홈런 모두 두 자릿수를 기록합니다.

이정후는 후속 타자의 희생플라이 때 홈을 밟아 득점에 성공했습니다.

그리고 8회초 시작과 동시에 그랜트 매크레이와 교체돼 경기를 마감했습니다.

3타수 1안타 1득점을 수확한 이정후의 시즌 타율은 2할5푼7리입니다.

샌프란시스코는 샌디에이고에 11대 1로 대패해 5연패에 빠졌습니다.

