음주운전 걸려도 '쉬쉬'…인천 공공기관 직원들 잇따라 적발

인천시 부평구시설관리공단 직원들이 음주운전으로 경찰에 입건된 사실을 숨겨 내부 징계를 피하다가 감사에서 뒤늦게 적발됐습니다.



인천시 부평구는 공공기관 음주운전 실태를 조사한 결과 부평구시설관리공단 직원 3명의 음주운전 비위를 적발했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.



부평구는 2022년 5월부터 지난 4월까지 3년간의 개인별 운전경력증명서를 확보해 이들의 음주운전 사실을 파악했습니다.



이들 직원은 해당 기간 음주운전으로 면허 관련 처분을 받았지만, 자진 신고를 하지 않아 내부 징계를 피한 것으로 조사됐습니다.



앞서 국민권익위원회는 지방 공공기관의 경우 공무원과 달리 직무 관련 수사 결과만 소속기관에 통보돼 음주운전 징계 회피 사례가 빈번하다고 지적했습니다.



이에 행정안전부는 음주운전 징계 회피나 누락을 막기 위해 자진 신고제 운영과 운전경력증명서 확인 등 자체 점검 제도를 마련하도록 했습니다.



그러나 부평시설관리공단은 음주운전 점검 제도를 따로 마련하지 않았던 것으로 드러났습니다.



공단 측은 부평구 감사 결과를 토대로 음주운전이 적발된 직원 3명 가운데 2명에게 정직 1개월의 중징계를 내렸습니다.



나머지 직원 1명의 경우 징계 시효인 3년이 지나 별도 징계 없이 훈계 처분에 그친 것으로 확인됐습니다.



공단 관계자는 "매년 자체 감사에서 운전경력증명서를 확인해 직원들의 음주운전 비위가 누락되는 일이 없게 주의하겠다"고 말했습니다.



한편 부평구는 산하 공공기관인 부평구문화재단 역시 음주운전 자체 점검 방안을 마련하지 않은 것을 적발하고 개선 대책을 요구했습니다.