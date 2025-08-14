브라질 룰라 대통령 "대미 50% 관세 대응, 기업에 7조 6천억 원 지원"

▲ 룰라 브라질 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부로부터 50% 관세율을 부과받은 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 정부가 13일(현지시간) 자국 수출기업 보호를 목표로 한 정책 시행을 공식화했습니다.룰라 대통령은 이날 브라질리아에 있는 대통령 집무실에서 '주권국 브라질'이라고 이름 붙인 긴급 임시 행정명령에 서명했다고 브라질 대통령실이 보도자료를 통해 밝혔습니다.이 조처는 브라질산 제품에 부과된 미국 관세(50%)로 인한 영향을 최소화하기 위해 국영개발은행(BNDES)에서 운용하는 수출보증기금을 활용해 대미 수출기업에 300억 헤알(7조 6천억 원 상당) 규모 신용 지원을 하는 것을 골자로 합니다.수출 보증 규정을 대폭 확대함으로써 브라질 생산자가 관세 때문에 발생한 계약 파기나 수출 중단 사태에 대비할 수 있게 했다고 브라질 대통령실은 설명했습니다.또 육류 등 관세 부과 대상 식품의 경우 연방 정부나 주 정부 차원의 구매 절차를 간소화해, 학교 또는 병원 급식 재료로 활용할 수 있게 했습니다.이날 행사에 참석한 페르난두 아다지 재무부 장관은 "미국 관세로 가장 큰 영향을 받은 농민과 중소기업에 우선순위를 부여해 혜택을 받을 수 있게 설계했다"고 말했습니다.임시 행정명령의 효력은 대통령 서명으로 즉시 발생했습니다.다만, 120일 안에 의회 승인을 받아야 그 효력을 유지할 수 있다고 브라질 대통령실은 부연했습니다.룰라 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 공개한 이날 행사 연설에서 "우리는 (대미 보복성) 상호 관세 대신 협상을 계속 요구할 예정"이라며 "처음부터 관계를 악화시킬 수 있는 어떠한 의사 결정도 내리지 않을 것"이라고 말했습니다.브라질 정상은 에탄올 등 일부 품목을 대상으로 먼저 논의 테이블을 차릴 수 있음을 시사하며 "우리 주권은 건드릴 수 없으며, 브라질에 관세를 부과하는 정당한 이유는 존재하지 않는다"고 강조했습니다.트럼프 미 대통령은 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령에 대한 쿠데타 모의 혐의 등 재판을 "마녀사냥"이라고 주장하며 이를 브라질에 대한 50% 관세 부과 이유로 명시한 바 있습니다.2019∼2022년 재임한 보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 룰라 대통령에 패한 이후 각료와 함께 쿠데타 계획을 짜거나 자신의 지지자를 선동해 2023년 1·8 선거 불복 폭동을 야기했다는 혐의 등으로 기소됐습니다.룰라 대통령 암살 계획에 연루됐다는 혐의도 받고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)