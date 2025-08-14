경기북부에 이틀째 집중호우…파주 누적 강수량 302.9㎜

▲ 불어난 중랑천

오늘(14일) 경기북부 지역에 이틀째 집중호우가 쏟아져 주의가 요구됩니다.수도권기상청에 따르면 오늘 오전 6시 현재 13일 0시 이후 누적 강수량은 파주 309.6㎜, 동두천 하봉암 270.5㎜, 연천 청산 269.5㎜, 포천 일동 255.0㎜, 고양 주교 249.5㎜, 양주 장흥 239.0㎜ 등입니다.기상청은 오늘 오후까지 50∼120㎜, 많은 곳 150㎜의 비가 더 내릴 것으로 전망했습니다.오늘 새벽 많은 비가 내리며 비 피해도 잇따랐습니다.파주시는 파평면 눌노천이 계획홍수수위 5.1m를 넘어서자 눌노리, 덕천리 주민을 상대로 오전 3시 14분과 3시 24분 두 차례에 걸쳐 파평초, 파평중학교로 즉시 대피하라는 대피 명령 재난 문자를 발송했습니다.다행히 눌노천 수위가 하강하며 대피 명령은 오전 6시 30분 해제됐습니다.동두천에서는 하봉암동 국도 3호선 우회도로 터널 내 토사 유출로 오전 3시 20분부터 연천 청산IC∼동두천 하봉암동 구간 양방향 차량 통행이 통제됐습니다.또 연천군은 오전 5시 30분 임진강 필승교 수위가 '하천 행락객 대피' 기준인 1ｍ를 넘어서 주의를 당부하는 문자메시지를 발송했습니다.의정부역∼고양 대곡역 교외선 전 구간은 지난 13일 오전 11시 35부부터 열차 운행이 중단된 상태입니다.교외선은 오는 15일 첫 열차부터 재개될 예정입니다.오늘 오전 6시 현재까지 경기북부 지역에서 집중호우로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)