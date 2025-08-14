워싱턴에 주방위군 배치…문화계에도 손 뻗치는 트럼프

<앵커>



수도 워싱턴DC에 주방위군을 배치하고 있는 미국 트럼프 대통령이 문화예술계에도 손길을 뻗치고 있습니다. 진보 색채가 강한 워싱턴을 트럼프식으로 바꿔나가겠단 뜻으로 해석됩니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



미국 수도 워싱턴DC에 주방위군이 배치되기 시작했습니다.



아직은 소규모지만 워싱턴기념탑 등 상징적인 장소에서 목격되고 있습니다.



이틀 전 트럼프 대통령이 수도 치안 업무를 연방정부가 직접 통제하겠다고 발표한 이후 후속 조치가 이뤄지고 있는 겁니다.



[산드라/미국 워싱턴DC 주민 : 오래전에 필요했던 일입니다. 이 지역에 주방위군이 배치되길 수년간 바랐습니다. 마음에 듭니다. 벌써 안전해진 것 같습니다.]



[밀러/미국 워싱턴DC 주민 : 말도 안 됩니다. 불필요하죠. 통계를 보면 범죄가 감소했습니다. 정말 불필요합니다.]



현행법상 30일로 제한된 워싱턴 치안 통제 기간을 연장할 뜻도 내비쳤습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 처음엔 워싱턴DC에 적용됩니다. 긍정적인 사례가 될 것입니다. 장기 연장을 요청할 것입니다.]



워싱턴의 대표 공연장인 케네디센터도 찾아갔는데, 앞서 트럼프는 케네디센터 이사회를 친 트럼프 인사로 바꾸고 스스로 이사장에 취임했습니다.



진보 색채가 짙었던 워싱턴 문화계에 영향력을 행사하려는 의도로 풀이됩니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 워싱턴DC를 안전하고 깨끗하고 아름답게 만들 것입니다. 빨리 진행할 것입니다. 미리 준비하세요. 큰 부분을 차지하는 것이 케네디센터입니다.]



트럼프 대통령은 워싱턴DC를 51번째 주로 만들자는 민주당 측 주장에 대해선 용납할 수 없다고 선을 그었습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 오영택)