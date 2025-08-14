오늘 수도권 최대 150mm…파주 극한호우로 대피명령

<앵커>



밤사이 경기 파주에는 극한 호우가 내리면서 누적 강수량이 300mm를 기록하고 있고, 수도권 전체로 보면 오늘(14일) 하루 최대 150mm의 비가 내릴 것으로 보입니다. 그럼 지금 상황은 어떤지 서울 도림천 나가있는 취재 기자 연결해보겠습니다.



동은영 기자, 지금은 비가 왔다 그쳤다 하는 모양이네요?



<기자>



네, 이곳 도림천은 오늘 새벽부터 비가 쏟아졌다 그치기를 반복했는데 지금은 또 이렇게 보시는 것처럼 빗줄기가 굵어진 상태입니다.



제 뒤로 보시는 것처럼 도림천 출입로는 차단봉으로 이렇게 막혀 있습니다.



이곳 도림천을 포함한 서울 시내 하천 29곳은 범람 위험으로 모두 통제 중입니다.



밤사이 판문점에는 시간당 94mm의 비가 내리는 등 파주 지역에 극한 호우가 쏟아졌습니다.



파평면에서는 오늘 새벽 3시 반쯤 율노천이 제방 안전을 보장할 수 있는 수준인 계획 홍수 수위를 넘어서면서 주민 대피 명령도 발령됐습니다.



서울 서대문구에서는 어제 저녁 7시쯤 강한 바람으로 공사 펜스가 무너져 시민들이 한때 통행에 불편을 겪기도 했습니다.



<앵커>



지금도 비가 많이 내리는 게 화면으로 보일 정도인데, 오늘도 비가 꽤 많이 내린다고요.



<기자>



네, 오늘 오전까지 수도권, 강원 내륙 그리고 충북 북부를 중심으로 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.



새벽 5시를 기준으로 서울 대부분 지역과 경기 파주, 김포 등에 호우경보가, 경기 성남, 광명 등에 호우주의보가 발효 중입니다.



오늘 하루 수도권에서는 50에서 최대 150mm의 비가 오는 것으로 예보돼 있습니다.



그 밖에 강원도에 120mm, 충청 지방에도 80mm 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예보돼 있습니다.



행정안전부와 각 지자체는 어제 저녁 6시 반에 풍수해 위기 경보를 경계로 격상하고 중앙재난안전대책본부 비상근무를 2단계로 격상했습니다.



산림청은 어제 저녁 7시 반을 기해 서울, 인천, 경기, 강원 지역 산사태 위기경보를 경계에서 심각 단계로 올렸습니다.



아침 출근길 걱정이실 텐데 현재 서울 주요 도로 가운데 통제 구간은 없는 상태입니다.



