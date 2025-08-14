뉴스

최초 독도 주민 출생지 표기 논란…독도박물관 전시물마다 달라

▲ 최초 독도 주민 최종덕 씨 출생지가 평안남도로 표기된 독도박물관 별관 전시물

경북 울릉군이 운영하는 독도박물관이 최초의 독도 주민으로 기록된 고 최종덕 씨의 출생지를 전시물마다 다르게 표기해 논란이 일고 있습니다.

오늘(14일) 울릉군에 따르면 울릉읍에 있는 독도박물관은 최근 별관에서 '어부지용'이란 제목으로 고 최종덕 씨 일생을 돌아보는 특별전을 열고 있습니다.

이곳에 설치된 전시물에는 최 씨가 1925년 5월 1일 평안남도 순안에서 출생했고 1930년 가족과 함께 울릉도로 이주했다고 쓰여 있습니다.

그러나 독도박물관 본관에 있는 최 씨 연보 전시물에는 1925년 5월 1일 울릉군 남면 사동 53번지에서 출생했다고 쓰여 있습니다.

이 때문에 독도박물관을 찾은 관람객은 같은 박물관 내 본관과 별관에 다른 내용이 전시돼 헷갈린다는 반응을 보였습니다.

최 씨는 1963년 독도에 들어가 1965년부터 독도 어장의 독점 사용권을 획득해 상주했으며 1981년 독도로 주민등록지를 이전해 최초의 독도 주민이 됐습니다.

그는 이후 약 23년간 선원과 제주 해녀를 고용해 독도에서 조업함으로써 독도 영유권을 다지는 데 이바지했습니다.

이 때문에 한국 현대사에서는 독도와 관련해 빼놓을 수 없는 인물입니다.

독도박물관 측은 언론 취재가 시작되자 본관 전시물 내용을 수정했습니다.

박물관 관계자는 "고 최종덕 씨의 가족 진술을 바탕으로 확인한 결과 최 씨는 평안남도에서 태어나 어릴 때 울릉도로 이사한 것이 맞다"며 "다만 주민등록 등본에는 울릉에서 태어난 것으로 표기돼 있고 본관에 주민등록 등본을 함께 전시하다가 보니 울릉 출신이라고 표기했는데 이번에 수정했다"고 해명했습니다.

