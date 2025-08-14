연천 임진강 필승교 '행락객 대피' 기준 수위 1m 넘어

▲ 방류하는 군남댐

경기 연천군은 오늘(14일) 오전 5시 30분 임진강 필승교 수위가 '하천 행락객 대피' 기준인 1ｍ를 넘어서 주의를 당부하는 문자메시지를 발송했다고 밝혔습니다.임진강 최북단 남방한계선에 있는 필승교 수위는 오전 5시 30분 1ｍ를 넘어서 10분당 3∼4㎝씩 상승해 오전 5시 50분 현재 1.06ｍ까지 상승했습니다.필승교에서 10㎞가량 하류에 있는 군남홍수조절댐 수위도 지난 13일 오전 5시 50분 23.490ｍ에서 계속 상승해 오늘 오전 5시 50분 26.785ｍ를 기록하고 있습니다.연천 지역에는 지난 13일 127.4㎜, 오늘 오전 0시 이후 92.4㎜ 등 이틀간 219.8㎜의 집중호우가 쏟아졌습니다.임진강 유역은 필승교 수위에 따라 4단계로 나눠 관리합니다.수위가 1ｍ를 넘어서면 하천 행락객 대피, 2ｍ는 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령됩니다.군남홍수조절댐의 계획홍수위는 40ｍ입니다.(사진=연합뉴스)