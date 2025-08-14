오늘까지 중부지방 집중호우…수도권 시간당 30∼70㎜ '물폭탄'

목요일인 오늘(14일) 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠고 중부지방은 대체로 흐리고 매우 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



오늘 오전 4시 기준 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙을 중심으로 돌풍·천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 내렸습니다.



서울을 포함한 그 밖의 수도권과 강원 내륙, 충남 북부도 시간당 10∼30㎜의 강한 비가 왔습니다.



전날 오전 0시부터 오늘 오전 4시까지 누적 강수량은 파주 298.3㎜, 옹진 덕적북리 272.1㎜, 인천 영종도 268.0㎜, 동두천 하봉암 266.0㎜ 김포 253.0㎜, 철원 161.1㎜, 화천 광덕산 160.0㎜, 서울 138.7㎜ 등입니다.



서해상에서 발달한 동서로 길고 남북으로 좁은 띠 형태의 강한 비구름대가 계속 유입되면서 오늘 아침까지 수도권은 시간당 30∼70㎜의 비가 쏟아지겠습니다.



오전에도 수도권, 강원 내륙, 강원 북부 산지, 충남 북부에 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리겠습니다.



경북 북부와 경남 서부도 오전까지 빗방울이 떨어지겠으며, 남부지방과 제주도는 소나기가 오겠습니다.



오후부터는 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다.



예상 강수량은 수도권 50∼150㎜(많은 곳 180㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 충남 북부, 충북 중·북부 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 남부 5∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜입니다.



오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 24.3도, 인천 24.4도, 수원 25.0도, 춘천 23.2도, 강릉 28.8도, 청주 26.1도, 대전 26.0도, 전주 25.0도, 광주 25.0도, 제주 26.8도, 대구 24.4도, 부산 26.1도, 울산 24.6도, 창원 25.6도 등입니다.



낮 최고기온은 28∼34도로 예보됐습니다.



충청 남부와 남부지방, 제주도에 폭염특보가 발효된 가운데, 그 밖의 중부지방에도 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 폭염특보가 확대 및 강화될 가능성이 있습니다.



서쪽 지역과 남해안, 제주도는 열대야도 나타나겠습니다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠습니다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m로 예상됩니다.