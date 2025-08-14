중고 거래로 범행 장소 사전 답사하고 귀금속 훔친 50대 구속

▲ 부산 강서경찰서

중고 거래를 이유로 범행 장소를 사전 답사한 뒤 폐업한 귀금속점에 침입해 2천만 원 상당의 귀금속을 훔친 50대가 구속됐습니다.부산 강서경찰서는 절도 혐의로 A 씨를 구속했다고 어제(13일) 밝혔습니다.A 씨는 지난달 29일 오전 2시 36분 부산 강서구에 있는 폐업 귀금속점에 침입해 박스에 들어 있던 2천만 원 상당의 귀금속 200점을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.업주는 폐업한 탓에 일부 귀금속을 박스에 모아두고 있었습니다.A 씨는 피해 업주가 귀금속 진열대를 중고 거래하겠다고 올린 온라인상의 글을 보고 범행 장소를 사전에 답사했습니다.A 씨는 귀금속 가게가 무인 아이스크림 가게와 연결된 구조를 알고 침입한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 경찰에서 "중고 거래를 하러 갔는데 귀금속 절도가 쉬울 것으로 보여 범행했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 피의자 도피 과정에 도움을 준 조력자들 상대로 범인도피, 은닉 혐의에 대해 추가 수사를 벌이고 있습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)