국힘 "특검서 받은 20명과 당원명부 대조…당원 한 명도 없어"

▲ 국민의힘 당사 압수수색

국민의힘은 어제(13일) 김건희 특검이 서울 여의도 국민의힘 당사 압수수색을 통해 당원명부를 확보하려 시도한 데 대해 "범죄사실에 해당하지도 않는 중앙당사 당원명부를 왜 털려고 하는 것이냐"고 반발했습니다.송 비대위원장은 이날 여의도 당사를 찾아 압수수색 진행 상황을 확인한 후 취재진과 만나 "특검에서 주장하는 모 종교 단체의 교인 명단 중 가장 우리 당 당원에게 해당할 것 같은 명단을 일부 추려달라고 해서 20명의 명단을 받아 자체적으로 당원 명부와 대조해봤다고 한다"며 "우리 당 당원인 분이 한 분도 없었다"고 말했습니다.특검에서 당원 명부와 대조 확인을 요구한 20명의 당원 여부를 확인한 결과 그중 한 명도 입당 이력이 없었다는 설명인 셈입니다.그는 "당원 명부는 당의 알파요 오메가다. 우리 정당의 목숨과도 같은 부분"이라며 "특검에서 불법 무도하게 어떤 압수수색을 시도할지라도 결코 이해할 수도, 동의할 수도 없고 당원 명부를 끝까지 지키겠다"고 강조했습니다.정점식 사무총장은 "압수수색 영장의 범죄사실 부분에 기재된 것은 정치자금법 위반과 알선 수재인데, 특정인의 정당 가입이 과연 정치자금법과 알선수재에서 금품에 해당하느냐"며 "설사 어떤 특정 국민이 우리 당에 가입했다고 하더라도 그것이 금품이 될 수는 없는 것"이라고 말했습니다.그러면서 "범죄사실과 관련성이 있어야 한다는 형사소송법 대원칙이 무너진 압수수색 영장을 청구하고 발부할 수 있느냐에 대해 의구심을 표한다"고 했습니다.당 사법정의수호 및 독재저지 특별위원회는 성명을 통해 "특검이 특정 종교단체의 신도 명단과 우리 당원 명부를 대조하겠다는 발상은 정당민주주의와 종교의 자유를 동시에 짓밟는 전례 없는 시도"라며 "위헌적 영장을 발부한 법원에도 심각한 우려를 표한다"고 밝혔습니다.특위는 "민주당 대표가 국민의힘 해산을 지속 언급하는 상황에서 특검의 압수수색은 그 발언에 보조를 맞춰 실행된 정치공작이라고 볼 수밖에 없다"며 "더욱이 전당대회 기간에 당원들의 축제에 찬물을 끼얹고 개인정보를 침탈하겠다는 발상 자체가 개탄스럽다"고 강조했습니다.특검팀은 13일 오전부터 국민의힘 여의도 중앙당사에 수사관을 보내 압수수색을 시도했습니다.이번 압수수색 시도는 국민의힘 당원명부를 확보한 뒤 통일교 신도 명단과 대조해 국민의힘 권성동 의원 등이 연루된 통일교·건진법사 청탁 의혹의 사실관계를 점검하려는 취지로 풀이됩니다.건진법사 전성배 씨와 통일교 핵심 간부 윤 모 씨가 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹입니다.당권주자들도 이날 합동연설회를 마친 뒤 여의도 당사를 찾아 특검의 압수수색에 항의했습니다.김문수 후보는 "검찰은 인권 보호가 목표인데 특검은 이재명의 앞잡이에 불과하다"고 비판했고, 장동혁 후보는 "정치 특검의 광기가 도를 넘었다"고 주장했습니다.안철수 후보는 "전당대회 중인 것을 알고 있는데도 갑자기 압수수색을 한 배경에는 명백한 정치적 의도가 있다"고 했고, 조경태 후보도 "조국과 윤미향에 대한 특별사면에 대한 여론이 매우 악화하니 국면 전환용으로 활용하려는 것 아닌지 의심스러운 부분이 있다"고 말했습니다.