수도권·영서·충남 일부 호우특보…남부는 폭염

이런 많은 비가 수도권을 비롯한 중부 지역에 오전 내내 이어진다고 합니다. 출근길 날씨는 기상센터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.



어제(13일)부터 현재까지 파주에는 300m가 넘는 많은 비가 내리는 등 경기 북부를 중심으로 호우가 기록되고 있습니다.



호우특보 현황 보시면 서울을 비롯한 경기 북부와 강원 북부, 충남 북부를 중심으로 호우경보가 발효 중인 가운데 현재 이들 지역을 중심으로 시간당 5~20mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있습니다.



오늘 오전까지 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 더 이어질 것으로 보여 출근길 주의하셔야겠습니다.



서울을 비롯한 수도권에 많게는 150mm 이상, 강원 중북부에 120 이상, 충남 북부에도 80mm 이상의 많은 비가 예상됩니다.



오늘 남부 지방은 오후에 5~40mm 안팎의 소나기가 지날 때 있겠습니다.



현재 충청권 남부와 남부 지방을 중심으로 폭염 특보가 내려진 가운데 오늘 대구와 광주가 34도까지 오르며 매우 덥겠고요.



서울은 28도로 어제와 비슷하겠지만 습도가 높아 후텁지근하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)