[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

작성 2025.08.14 06:05
1. 수도권·충청·강원 집중호우…최대 150mm 더 온다

밤사이 경기 파주에 시간당 90mm가 넘는 호우가 쏟아지는 등 수도권과 충청, 강원 지역에 많은 비가 내렸습니다. 오늘(14일)도 수도권에 최대 150mm 이상의 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.

2. "브로치·귀걸이도 전달"…구속 후 첫 소환

서희건설 이봉관 회장이 김건희 여사에게 목걸이 외에 고가의 브로치와 귀걸이도 전달했다고 시인한 것으로 확인됐습니다. 김 여사는 오늘 구속 후 첫 소환 조사를 받습니다.

3. '통일교 입당 의혹' 국민의힘 당사 압수수색

김건희 특검팀이 국민의힘 전당대회를 앞두고 통일교가 신도들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹과 관련해 국민의힘 여의도 당사를 압수수색했습니다. 한남동 관저 이전 특혜 의혹과 관련해서는 인테리어 업체 21그램과 감사원도 압수수색했습니다.

4. 교육 최교진·여가 원민경·공정위원장 주병기

이재명 대통령이 공석인 교육부장관 후보자에 최교진 세종시교육청 교육감을, 여성가족부 장관 후보자에 원민경 변호사를 지명했습니다. 공정거래위원장 후보자에는 주병기 서울대 경제학부 교수가 내정됐습니다.
