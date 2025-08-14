끝까지 "안 받았다"…김건희, 오늘 구속 후 첫 소환

<앵커>



김건희 여사는 법원에서 열린 구속심사에서 목걸이를 받았냐는 재판부의 질문에 끝까지 안 받았다고 답한 것으로 알려졌습니다. 김 여사는 오늘(14일) 오전 특검에 출석해 구속 후 첫 소환 조사를 받습니다.



김상민 기자입니다.



<기자>



그제 김건희 여사 구속 심사는 4시간 20여 분간 진행됐습니다.



특검 측 발표 마지막쯤, 이른바 '나토 순방 목걸이'를 건넸다는 서희건설 측 자수서가 제시됐습니다.



특검 측은 서희건설 이봉관 회장이 건넸다는 6천만 원대 반클리프 아펠 진품과 김 여사 오빠 장모집에서 압수한 모조품 등 목걸이 실물 2개도 함께 제시했습니다.



반클리프 목걸이 관련 자수서 내용은 특검의 구속영장 청구서에는 없는 내용이라, 김 여사 측 변호인들은 "별건으로 피의자 방어권을 중대하게 침해했다"며 크게 반발한 것으로 알려졌습니다.



구속 심사가 끝날 무렵 영장전담 부장판사는 김 여사에게 "목걸이를 받았냐"며 유일한 질문을 던졌는데, 이에 김 여사는 "누구에게요?"라고 반문한 뒤, "안 받았다"고 답한 것으로 전해졌습니다.



법원은 결국 심사 9시간여 만에 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.



특검은 김 여사가 목걸이 진품을 모조품과 바꿔치기해 증거인멸을 시도했다고 의심해 왔는데, 법원도 이를 받아들인 것으로 보입니다.



김 여사 측은 구속 심사에서 권력은 한 때에 불과하다는 뜻의 '화무십일홍'을 언급하며, "김 여사가 가지고 있던 꽃은 현재 다 떨어졌다"고 호소했지만, 구속을 피하지는 못했습니다.



특검 출범 41일 만에 김 여사가 구속되면서, 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부 동시 구속이라는 불명예로 역사에 남게 됐습니다.



김건희 특검팀은 오늘 오전 10시부터 김 여사를 상대로 구속 후 첫 소환 조사를 진행합니다.



(영상편집 : 박진훈)