[날씨] 오전까지 중부 최대 200㎜↑ 더 온다

<앵커>



그럼 여기서 기상센터를 연결해 이번 비가 어느 지역에 또 얼마나 내릴지 알아보겠습니다.



남유진 캐스터 전해주세요.



<기상캐스터>



오늘(14일) 오전까지는 중부지방에 계신 분들 호우 대비해 주셔야겠습니다.



어제 인천을 비롯한 경기 북부 지역에는 시간당 100mm가 넘는 호우가 쏟아지면서 서울을 포함한 경기 북부 지역에는 200mm가 넘는 강수가 하루에 쏟아졌는데요.



밤 사이에도 또 한 차례 강한 비가 예보되어 있어서 호우 대비 잘해 주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상을 보시면 서해상에서 끊임없이 비구름대가 유입되면서 다시 경기도 파주 등지 시간당 20mm 이상의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



여전히 중부 지방 중심으로 호우 특보가 발효 중이고요.



앞으로 중부 지방 중심으로 많게는 150~200mm 이상의 많은 비가 더 쏟아지겠습니다.



시간당 최고 70mm의 강한 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



오후가 되면 빗줄기는 점차 약해지겠고 남부지방에만 오후 한때 소나기가 지나겠습니다.



광복절 오전에 수도권과 강원도에는 또 한 차례 5~40mm가량의 비가 내릴 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)