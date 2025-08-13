"미 연준 차기의장 후보군에 월가인사 등 총 11명 올라"

▲ 워싱턴DC 연방준비제도 청사

도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후임으로 그동안 하마평에 오른 인사들을 포함해 총 11명의 후보 리스트를 검토하고 있다고 CNBC 방송이 복수의 익명 당국자를 인용해 13일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 차기 연준 의장 1차 후보군으로 투자은행 제프리스의 데이비드 제르보스 수석 시장전략가, 래리 린지 전 연준 이사, 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 부문 최고투자책임자(CIO)가 명단에 포함됐습니다.이들 3명은 앞서 차기 연준 의장 후보군으로 거론되지 않았던 인물들입니다.현 연준 이사진 내에서는 미셸 보먼 금융감독 담당 부의장, 크리스토퍼 월러 이사, 필립 제퍼슨 부의장 등 3명이 후보 리스트에 올랐습니다.조지 W. 부시 전 대통령 재임 시절 백악관 국가경제위원회(NEC) 부국장으로 일했던 마크 서머린, 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재, 제임스 불러드 전 세인트루이스 연은 총재 등 3명도 후보 리스트에 올랐습니다.이 밖에 트럼프 대통령이 인터뷰 중 의장 후보로 언급한 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장과 케빈 워시 전 연준 이사도 유력 후보로 꼽히고 있습니다.스콧 베선트 재무장관도 유력 후보로 꼽혀왔으나 재무부 장관직을 계속하고 싶다는 입장을 트럼프 대통령에게 밝히면서 현재는 후보군에서 제외됐습니다.이후 베선트 장관은 최종 후보군을 트럼프 대통령에게 추천하기 위해 적임자를 추리는 임무를 주도하고 있습니다.후보군 리스트가 11명이나 검토되고 있다는 점은 아직 차기 의장 최종 후보 지명이 임박하지 않았음을 시사한다고 CNBC는 설명했습니다.트럼프 대통령은 자신의 금리 인하 요구에도 불구하고 금리를 동결해 온 파월 현 연준 의장의 사퇴를 지속해서 압박해왔습니다.파월 의장의 의장직 임기는 내년 5월까지입니다.(사진=게티이미지코리아)