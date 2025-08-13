뉴스

경기도, 재난안전대책본부 비상 3단계로 격상…김포 247mm

김아영 기자
작성 2025.08.13 20:39 조회수
▲ 수도권에 많은 비가 내린 13일 서울 김포공항 앞 도로에 물이 차 있다.

경기도는 오늘(13일) 오후 6시를 기해 재난안전대책본부 비상 단계를 2단계에서 3단계로 격상했습니다.

3단계 발령은 올해 들어 지난달 20일 가평 등 경기북부 집중호우 이후 두 번째입니다.

현재 고양 등 11개 시군에 호우경보가, 수원 등 20개 시군에 호우주의보가 내려진 상태입니다.

도는 오늘 낮 동안 경기북부를 중심으로 200mm의 많은 비가 내린 상황에서 밤사이 최대 200mm의 비가 더 내릴 것으로 예보됨에 따라 비상 단계를 격상했다고 설명했습니다.

비상 3단계에서는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로 45명이 재난 대응을 하게 됩니다.

앞서 도는 오늘 오전 4시 30분 비상 1단계를 발령한 데 이어 정오 비상단계를 2단계로 높여 호우 상황에 대처해왔습니다.

오늘 0시부터 오후 7시까지 김포 247.5mm, 고양(주교) 233.0mm, 양주(장흥면) 216.5mm 등 200mm를 넘는 비가 내린 것으로 집계됐습니다.

이번 비로 김포 신곡리에서 1명이 숨지는 등 인명 피해가 발생했으며, 의정부~대곡역까지 교외선 전 구간 운행이 중지됐습니다.

의정부 신곡지하차도 등 지하차도 3개, 양주 마을안길 등 도로 4개를 합쳐 도로와 철도 총 8개 노선이 통제 중입니다.

(사진=독자제공, 연합뉴스)
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
