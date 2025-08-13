뉴스

불어난 계곡물이 식당 덮쳐…수십 명 긴급 구조

이태권 기자
작성 2025.08.13 20:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

경기 양주에서는 계곡물이 불어나면서 산장에 있던 수십 명이 고립됐다 구조됐습니다. 고양과 의정부에서도 비닐하우스와 차량이 물에 잠겼습니다.

경기 지역의 피해 상황은 이태권 기자가 전하겠습니다.

<기자>

허리에 로프를 감은 여성이 구조대원의 도움을 받으며 무릎까지 올라오는 거센 물살을 건넙니다.

오늘(13일) 오후 1시 반쯤, 경기 양주시 백석읍에서 계곡물이 범람하면서 산장에 있던 이용객과 직원 등 24명이 고립됐습니다.

비슷한 시각, 인근 장흥면의 또 다른 산장에서도 불어난 계곡물에 12명이 고립됐다 구조됐습니다.

[김선규/산장 업주 : 방갈로에 앉아계셨던 손님들은 저 위로 도망가고, 저 위 높은 지대로 가고. 지금 영업을 못 하죠 현재. 이제 냉장고고 뭐고 다 누전이 돼서. (이 정도면) 98년도에 수해 나고서 지금 처음인 거죠.]

빠르게 불어난 계곡물이 떠내려온 나뭇가지들과 함께 식당을 덮치면서 현장은 아수라장이 됐습니다.

오늘 오후 6시까지 양주 장흥면에선 누적 강수량 210.5mm의 폭우가 쏟아졌고, 경기 김포 232.0mm, 고양 주교 218.0mm, 의정부 신곡 203.5mm 등 경기도에 많은 비가 내렸습니다.

고양에서는 비닐하우스가 침수되고 도로가 물에 잠기면서 침수 피해가 속출했습니다.

양주에서도 쏟아진 폭우에 차량 3대가 침수돼 4명이 구조되고 1명이 자력 탈출했습니다.

빗물로 주택 문이 고장 나 고립됐던 주민 1명이 구조되기도 했습니다.

기상청은 양주와 포천, 의정부 등 경기 11개 지역에 호우경보를 발효했고, 산림청도 이 가운데 7개 지역에 산사태 경보를 내렸습니다.

호우 피해가 잇따르면서 경기 북부에선 도로와 차량 침수, 맨홀 열림 등 오후 4시 기준 408건의 112신고가 접수됐습니다.

(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이승열, 디자인 : 방민주)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지