김문수 "정치적 복수에 눈 멀어"…"이번엔 김건수냐"

김문수 국민의힘 당 대표 후보가 김건희 여사의 구속을 두고, 정치적 복수에 눈이 멀었다고 주장했습니다. 그러자 윤희숙 국민의힘 혁신위원장은 대선 땐 본인과 한덕수 전 총리를 묶어 김덕수를 자처하더니, 이번엔 김건수냐고 비판했습니다.



김형래 기자입니다.



오늘(13일) 대전에서 열린 국민의힘 당 대표 경선 합동연설회.



김건희 여사 구속에 대해 "헌정사에 유례없는 폭거"라며, "정치적 복수에 눈이 멀어 국격 따위는 안중에도 없다"고 SNS에 적은 김문수 후보, 연설 직후 이렇게 말했습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : 부부가 둘 다 구속됐다, 그러면 이제 면회는 누가 갑니까? 악법이고 폭정입니다.]



장동혁 후보는 조국 전 조국혁신당 대표와 배우자 정경심 전 교수도 함께 구속되진 않았었다며 불공평하다고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : (윤석열 전 대통령과 김건희 여사가) 동시 구속되는 일이 발생했습니다. 조국 전 장관과 비교하면 공평하지 않은 것입니다.]



반면 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성했던 후보들은 정반대로 호소했습니다.



[안철수/국민의힘 당 대표 후보 : 참담한 심정이라고 말씀드립니다. 그렇지만 우리는 윤 전 대통령 부부와 절연을 해야 합니다.]



[조경태/국민의힘 당 대표 후보 : 집권여당의 직위를 야당으로 전락시킨 윤석열 부부가 배신자입니다, 여러분!]



찬탄 후보들 지지를 선언하며 여의도연구원장에서 사퇴한 윤희숙 혁신위원장은, 김문수 후보 발언을 비판했습니다.



[윤희숙/국민의힘 혁신위원장 : (지난 대선 때) 본인이 김덕수(김문수+한덕수)라고 자처했었어요. 이젠 본인이 김문수가 아니라 김건수(김문수+김건희)인 것처럼 얘기를 하는…]



김 여사 구속에 "공정한 수사를 바란다"고 짤막한 입장을 밝힌 당 지도부는, 김건희 특검이 '통일교 단체 입당 의혹'과 관련해 국민의힘 당사를 압수수색한 데 대해선 강하게 반발했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 : 야당 전당대회를 방해하는 일명 '용팔이 사건' 같은 깡패짓을 자행한 것입니다.]



김 여사 구속에 대해서 민주당은 사필귀정이자 국가 정상화의 신호탄이라고, 혁신당은 인과응보이자 자업자득이라고 논평했습니다.



