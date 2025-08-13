"김건희 V1, 윤은 V2"…외신들도 '윤 부부 구속' 신속 보도

<앵커>



주요 외신들도 한국에서 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 사상 초유의 사태가 벌어졌다며 신속히 보도했습니다. 주가조작부터 무속인을 통한 금품 수수까지, 김건희 여사의 각종 비위도 상세하게 전했습니다.



뉴욕타임스는 김건희 여사가 한국 역사상 처음으로 구속된 전 영부인이라고 전했습니다.



수십만 달러에 이르는 주가조작, 명품백 등 뇌물 수수, 공천 개입 등 범죄 혐의도 하나하나 짚었습니다.



한국에서 전직 대통령 4명이 수감된 적이 있지만 배우자까지 동시 구속된 건 처음이라고 지적했습니다.



남편의 지지율을 떨어뜨린 부패 스캔들의 중심에 서 있었다면서 김 여사가 VIP No.1, 윤석열 전 대통령은 VIP No.2라는 농담이 돌만큼 남편 재임 시절 큰 영향력을 행사하는 걸로 여겨졌다고 전했습니다.



영국 가디언도 김 여사가 보이지 않는 곳에서 큰 영향력을 행사했다는 의혹을 받았다며 '디올백 스캔들'을 거론했습니다.



또 논문 표절 때문에 최근 몇 주 사이 김 여사의 석·박사 학위가 잇따라 취소됐다고 보도했습니다.



로이터통신은 김 여사에 대한 혐의가 주가조작부터 뇌물수수, 불법 인사 청탁에 이르기까지 다양하며, 일부 기업인, 종교인 그리고 정치 브로커까지 연루된 것으로 알려졌다고 전했습니다.



일본 니혼게이자이신문은 김 여사가 무속인을 통해 통일교 전 간부로부터 목걸이와 명품백을 받고, 보답으로 교단의 캄보디아 사업 등에서 편의를 도모한 혐의 등을 받고 있다며 부패 의혹을 상세히 소개했습니다.



