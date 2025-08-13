[단독] 목걸이뿐 아니었다…"사위 인사청탁하며 귀걸이·브로치도"

<앵커>



오늘(13일) 8시 뉴스는 구속된 김건희 여사와 관련해 단독 취재한 내용으로 시작합니다. 서희건설 측이 김 여사에게 최고급 명품 목걸이를 건넨 사실을 적은 자수서를 특검에 제출했다고 앞서 전해 드렸습니다. 그런데 이 목걸이를 전달하고 한 달쯤 뒤에, 수천만 원짜리 브로치와 귀걸이도 추가로 건넸다고 자수서에 적은 것으로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 이봉관 회장이 이 자리에서 김 여사에게 사위 인사에 대해 부탁하는 취지의 말을 했다는 사실도 인정한 것으로 알려졌습니다.



한성희 기자가 단독 보도합니다.







이봉관 서희건설 회장이 그제 특검에 제출한 자수서를 통해 이른바 '명품'으로 분류되는 물건 3점을 김건희 여사에게 건넸다고 인정한 것으로 확인됐습니다.



윤 전 대통령 당선 직후인 2022년 3월에 제공한 6천만 원대 반클리프 아펠 목걸이 외에도 2점이 더 있다는 겁니다.



자수서에는 이 회장이 해당 목걸이를 전달한 다음 달인 2022년 4월에 김 여사를 다시 만나 3천만 원 상당의 브로치와 2천만 원 상당 귀걸이를 추가로 건넸다는 내용이 담겼습니다.



이 회장이 이 자리에서 사위인 박성근 전 검사의 공직 인사와 관련해 '사위가 정부에서 일할 기회가 있는지 알아봐 달라'는 취지로 부탁했다는 사실을 인정하는 내용도 자수서에 포함된 것으로 알려졌습니다.



이 회장 사위인 박 전 검사는 브로치 등이 김 여사에게 제공된 지 두 달 뒤인 2022년 6월에 차관급 공직인 국무총리 비서실장으로 임명됐습니다.



[한덕수/전 국무총리 (2022년 6월 28일, 출입기자간담회) : 저한테 (윤 대통령이) 세 번을 물어요. 정말 그래도 되겠습니까? 정말 그래도 되겠습니까? 그래서 아니 걱정마시고 하여튼 뽑아주십시오. 그랬더니 며칠 뒤에 박성근 전직 검사님을 딱 이력서를 하나 보내주셨더라고요.]



하지만 이 회장은 자수서에서 "사위가 국무총리 비서실장으로 임명되자 만족스럽지 않고 오히려 크게 실망했다"며 브로치 등을 제공한 게 대가성이 없었다는 뜻을 강조한 것으로 알려졌습니다.



특검은 합쳐서 1억 원이 넘는 이 회장의 '명품 선물'들이 사위의 차관급 공직 임명으로 이어졌을 가능성에 대해 수사하고 있습니다.



특검팀은 내일 김 여사를 소환해 이봉관 회장 사위의 공직 임명 과정에 관여했는지 등을 추궁할 방침입니다.



김 여사 측은 "김 여사는 총리실 인사에 힘을 쓸 권한이 없었고, 해당 인사에 대해 인식한 바도 없다"고 말했지만, 목걸이 등을 받았는지에 대해선 "추후 대응할 예정"이라고만 밝혔습니다.



