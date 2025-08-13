[8뉴스 예고] 김건희 여사 구속 수감…특검 수사 '탄력'

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 김건희 여사 구속 수감…특검 수사 '탄력'



김건희 여사가 밤사이 구속되면서, 사상 처음으로 전 대통령 부부가 동시 구속 수감됐습니다. 외신들도 긴급히 전하며 세계의 주목을 받은 가운데, 특검의 후속 수사는 탄력을 받게 될 걸로 보입니다.



2. 서희건설 "김 여사에 제공한 귀금속 더 있다"



이번 김 여사 구속의 결정타가 된 명품 목걸이 말고도 서희건설이 제공한 귀금속이 더 있는 걸로 확인됐습니다. SBS가 단독 취재한 내용 전해 드립니다.



3. 수도권 '극한 호우'…인천·경기 침수 속출



남부에 이어 이번엔 수도권에 극한 호우가 쏟아지고 있습니다. 짧은 시간에 집중적으로 내린 폭우에 인천과 경기 북부를 중심으로 침수 피해가 속출했습니다.



4. 대통령실 "방미 앞서 방일 정상회담 추진"



이재명 대통령이 오는 25일 미국 방문에 앞서 일본을 먼저 들러 정상회담을 하겠다고 밝혔습니다. 취임 후 첫 한미 정상회담 전에 다른 나라를 먼저 방문하는 일은 드물었는데, 그 배경을 살펴봅니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.