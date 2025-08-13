뉴스

신임 금감원장에 '李 연수원 동기' 이찬진 변호사 내정

엄민재 기자
작성 2025.08.13 17:50 조회수
▲ 이찬진 변호사

신임 금감원장으로 이찬진(61) 제일합동법률사무소 변호사가 내정됐습니다.

김병환 금융위원장은 오늘(13일) 임시 금융위 의결을 거쳐 이복현 전 금감원장 후임으로 이찬진 변호사를 임명 제청했습니다.

금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명하는 보직입니다.

서울대 법대를 졸업한 이 변호사는 이재명 대통령과 사법연수원 18기 동기로 노동법학회에서 함께 활동한 인연이 있습니다.

이 대통령의 대북송금 의혹 사건, 공직선거법 위반 사건 등 각종 사법리스크 대응 과정에서 변호를 맡기도 했습니다.

최근에는 대통령 직속 국정기획위원회 사회1분과장을 맡아 새 정부의 보건·의료 정책 등을 설계했습니다.

민주사회를 위한 변호사모임(민변) 부회장, 참여연대 집행위원장, 국민연금 기금운용위원회 위원 등을 지내며 다양한 분야에서 경력을 쌓아왔습니다.

금융위는 "이 내정자는 벤처 창업·상장기업 등 다수 기업에 자본시장 회계 관련 법률 자문과 소송을 수행하는 등 직무수행 능력이 탁월한 것으로 평가된다"고 제청 배경을 밝혔습니다.

그러면서 "다양한 경험과 전문성을 바탕으로 금융회사의 신뢰 회복, 금융소비자 보호 강화 등 금감원의 당면 과제를 수행할 적임자"라고 평가했습니다.

전례를 감안할 때 이 내정자는 대통령 재가를 거쳐 다음날 바로 취임할 것으로 보입니다.

금감원장 자리는 이 전 원장이 지난 6월 초 퇴임한 이후 두 달여간 공석이었습니다.

새 금감원장은 취임과 동시와 조직 개편과 불공정거래 척결, 금융소비자 보호 등 당면 과제들을 빠르게 추진할 것으로 보입니다.

