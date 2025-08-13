뉴스

[자막뉴스] "기내가 순식간에 연기로 가득"…배터리 폭발의 위기 모면 상황은

심우섭 기자
작성 2025.08.13 17:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 5일, 브라질 상파울루를 떠나 암스테르담으로 향하던 여객기 안 착륙을 4시간쯤 남기고 평온하던 기내가 순식간에 아수라장이 됐습니다.

한 승객의 배낭에서 짙은 연기가 뿜어져 나오자 여기저기에서 비명소리가 들립니다.

리튬 이온 배터리의 온도가 갑자기 증가하는, 이른바 '열폭주' 현상이 시작된 겁니다.

한 승객이 촬영한 영상에는, 회색 연기가 빠르게 객실을 메우고, 승객들이 베개나 옷가지로 얼굴을 가린 채 숨을 참고 있는 모습이 고스란히 담겼습니다.

승무원들은 방독면을 착용한 채 소화기를 들고 분주히 움직입니다.

신속한 초기 진압 덕분에 불길로 번지지는 않았지만, 연기는 한동안 기내를 떠돌았습니다.

촬영자는 "정말 죽는 줄 알았다. 부모님께 작별 인사를 드릴 뻔했다"며 폭발에 대한 공포를 전했습니다.

KLM 항공사 측은 "보조배터리 폭발 직전 신속히 진압했고, 절차에 따라 승객들을 안심시키는 조치를 진행했다"고 밝혔습니다.

항공사는 이번이 보조배터리로 인한 첫 사고라고 설명했습니다.

*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.

(구성 최강산(인턴), 영상편집 이승진, 디자인 육도현, 화면출처 인스타그램 simonemalagoli, 제작 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지