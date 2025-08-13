2004∼2020년 고교 졸업생 대상 "대입 시 학생부 온라인 직접 제출"

▲ 지난해 종로학원 2025 대입 수시·정시 지원전략 특집 설명회에서 학부모들이 강사의 발표를 듣고 있다.

올해 대입부터 2004∼2020학년도 고교 졸업생은 본인이 직접 학교생활기록부 자료를 생성하고 검증해 지원 대학에 온라인으로 제출할 수 있게 됩니다.교육부와 한국교육학술정보원은 고교 졸업자 대상 대입지원용 학교생활기록부 신청 서비스 시스템을 구축했다고 밝혔습니다.이 시스템은 교육행정정보서비스인 나이스가 도입된 이후 전산화된 학생부 자료를 활용하기 때문에, 나이스에 기록이 있는 2004학년도 고등학교 졸업생부터 2020학년도 졸업생까지 총 17개 학년도 졸업생을 대상으로 합니다.해당하는 대입 지원자는 신청 시스템을 통해 2026학년도 수시 모집부터 대입 지원용 학생부를 직접 생성·검증해 대학에 제출할 수 있습니다.고교 졸업생 가운데 학생부 온라인 제출을 희망하는 경우에는 대입 원서 접수 전 신청 기간 내 신청해야 합니다.신청 기간은 수시 모집은 이달 25일부터 다음 달 5일 오후 6시까지이며, 정시 모집은 12월 16일부터 같은 달 26일 오후 6시까지입니다.신청 완료 시 부여받는 16자리 '자료 제공 인증번호'를 대입 공통 원서 접수 시 입력하면 신청한 자료가 대학에 온라인으로 제출됩니다.졸업 후 4년 이내의 졸업생은 기존과 같이 출신 고등학교에서 학생부를 생성 검증해 제출해야 합니다.교육부는 신청 시스템 사용 대상 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획입니다.