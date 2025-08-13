극한호우에 경기 북부 곳곳 물바다…침수·고립·교통마비 속출

▲ 수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 의정부시에서 도로가 침수되어 있다.

경기 북부에 극한 호우가 쏟아지면서 도로가 침수·통제되고 시민 고립 신고가 잇따랐습니다.전철과 철도 운행도 일부 중단됐습니다.기상청에 따르면 오후 4시 기준 누적 강수량은 고양(주교) 211㎜, 고양(고봉) 191.5㎜, 의정부 179.5㎜, 포천 146㎜, 동두천 139.6㎜, 파주 134.2㎜ 등으로 집계됐습니다.특히 오전에서 오후로 넘어가는 시간대에 비가 집중되며 시간당 100㎜가 넘는 강한 비가 내렸습니다.집중호우로 고립된 시민들이 소방대원들과 경찰에 의해 구조되는 아찔한 상황이 잇달았습니다.오후 1시 20분 고양시 덕양구 내곡동 한 비닐하우스가 침수돼 시민 6명이 고립됐다가 119대원에 의해 구조됐습니다.비슷한 시각 의정부시 호원동 주택에서는 "집 안으로 물이 차 문이 열리지 않는다"는 신고가 접수돼 소방 당국이 배수 지원을 하고 주민 1명을 안전하게 구조했습니다.오후 12시 30분 양주시 만송동 도로에서는 차량 3대가 침수돼 탑승자 4명이 탈출하기도 했습니다.또 오후 12시 46분 양주시 장흥면과 오후 1시 27분 백석읍의 한 산장에서 계곡물이 불어나 각각 12명과 24명, 총 36명이 고립됐습니다.소방 구조대는 산사태와 도로 유실 우려 속에 로프를 이용한 구조 작업을 벌여 이들을 무사히 대피시켰습니다.경기 북부경찰청에 따르면 오후 1시 기준 집중호우 관련 112신고는 도로·차량 침수, 가옥·상가 침수, 신호등 고장 등 207건 접수됐습니다.각 지자체에 따르면 의정부시에서만 폭우로 주택 침수 31건, 상가 침수 13건, 도로 침수 34건, 토사 유실 1건 등의 피해가 발생했습니다.고양시에서는 150여 건의 피해가 신고됐는데 도로침수 120여 건, 주택침수 26건 등입니다.경찰은 침수로 인해 관내 35곳에서 교통 통제 작업을 펼쳤습니다.호우에 따른 안전 문제로 지하철 3호선과 경의 중앙선, 경원선, 교외선 등 일부 구간의 열차 운행이 중단되기도 했습니다.오후 1시 24분 경원선 녹천-덕천역 구간 운행이 끊겼고 낮 12시 56분엔 경의·중앙선 일산역∼수색역 구간과 고양시와 의정부시를 연결하는 교외선 전 구간이 선로 침수로 열차 운행이 중단됐습니다.한국철도공사는 배수작업을 한 뒤 경의선은 오후 1시 25분, 경원선은 1시 45분 각각 열차 운행을 재개했습니다.교외선은 취약구간이 많아 안전점검을 거쳐 내일 첫 열차부터 운행을 재개할 예정입니다.산림청은 폭우로 가평·포천·양주·파주·남양주·의정부 등 6곳에 산사태 경보를, 동두천·연천에는 주의보를 발령했습니다.이 밖에 포천천 포천대교, 동두천 송천교, 파주 신우교 등 지역 하천 주변에는 범람 우려로 주민 대피령이 내려지기도 했습니다.단시간 집중된 비에 피해 신고가 폭주했고 피해지역 주민들은 당혹감을 감추지 못했습니다.인근 도로가 침수된 의정부 금오동 지역 한 옷 가게 주인은 "신고 전화도 안 받고 배수 작업 빨리 돼야 하는데 공무원들은 보이지도 않아, 직접 모래주머니로 물이 차오르지 않게 막고 있다"고 답답함을 토로했습니다.또 다른 주민은 "중랑천과 부용천 수위가 거의 끝까지 차오른 것은 의정부 산 지 30년 만에 처음인 것 같다"며 "빗발이 약해졌다가도 다시 굵어지며 피해가 커지고 있다"고 전했습니다.경기 북부경찰청은 정오를 기해 비상근무발령을 내렸고, 경기 북부 소방본부도 대응 1단계를 가동했습니다.소방 본부에는 신고가 급증해 한때 미처 처리하지 못한 신고 전화가 400여 통을 넘기자 비상근무 인력을 추가 투입해 신고 접수를 지원한 것으로 전해졌습니다.수도권기상청 관계자는 "현재는 비가 다소 잦아든 상황이지만, 오후 9시부터 새벽 사이 다시 많은 비가 내릴 것으로 예상된다"며 "추가 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의해 달라"고 전했습니다.(사진=경기도북부소방재난본부 제공, 연합뉴스)