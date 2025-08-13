뉴스

문체부 1차관 김영수·2차관 김대현…국정원 3차장 김창섭

유영규 기자
작성 2025.08.13 16:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
문체부 1차관 김영수·2차관 김대현…국정원 3차장 김창섭
▲ 강유정 대통령실 대변인이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 한일 정상회담 개최 관련 브리핑을 하고 있다. 

이재명 대통령은 오늘(13일) 문화체육관광부 1차관에 김영수 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장을, 2차관에는 김대현 전 문체부 종무실장을 각각 임명했습니다.

이 대통령은 오늘 10곳에 대한 차관급 인선을 단행했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.

이번 차관급 인선의 경우 조직 내부에서 발탁된 사례가 많다는 점이 특징입니다.

조달청장에는 백승보 조달청 차장이, 통계청장에는 안형준 통계청 차장이 각각 승진해 자리를 채웠습니다.

농촌진흥청장에는 앞서 농촌진흥청 연구정책과장을 지낸 바 있는 이승돈 국립농업과학원장이, 기상청장에도 그동안 기상청에서 기후과학국장 등으로 일한 이미선 전 수도권기상청장이 선임됐습니다.

국가정보원 3차장으로는 김창섭 국정원 과학기술부서장이 이름을 올렸습니다.

산림청장으로는 김인호 환경교육혁신연구소장, 민주평통 사무처장으로는 김인호 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원장으로는 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수가 각각 임명됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지