뉴스

경찰, 윤 체포 저지 '백골단' 조직한 반공청년단장 불송치

유영규 기자
작성 2025.08.13 16:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰, 윤 체포 저지 '백골단' 조직한 반공청년단장 불송치
▲ 윤석열 대통령 탄핵 반대하는 '백골단'

올해 1월 탄핵 국면에서 윤석열 전 대통령 체포를 저지하겠다며 '백골단'을 조직해 논란을 일으켰던 반공청년단 단장 김 모 씨에 대해 경찰이 불송치 결정을 내린 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

오늘(13일) 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 범죄단체조직 혐의로 입건된 김 씨를 지난 5월 불송치했습니다.

사건을 검찰에 송치하지 않고 종결한 것입니다.

반공청년단은 지난 1월 윤석열 전 대통령 체포를 막겠다며 백골단을 조직해 '관저 사수 집회'를 벌였습니다.

국회에서 기자회견을 열고 백골단 출범을 알리기도 했습니다.

백골단은 1985년 창설된 사복경찰 기동대로, 폭력적인 체포 방식 탓에 당시 경찰폭력의 대명사로 인식됐습니다.

반공청년단이 이 같은 명칭을 소환하면서 논란이 일었습니다.

반공청년단은 서부지법 폭력 난동 사태를 민주화운동에 빗대 논란을 일으키기도 했습니다.

청년촛불행동은 지난 1월 김 씨를 범죄단체조직 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.

이 사건은 영등포경찰서에 배당돼 수사가 진행됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지