챗GPT5 이어 딥시크 후속 모델도 곧 출시?…"화웨이 기반 훈련"

▲ 중국 딥시크

오픈AI가 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 최신 모델을 최근 공개하면서 중국 딥시크가 후속모델 'R2'를 언제 출시할지 관심이 커지고 있습니다.콰이커지와 텐센트커지 등 중국 매체들에 따르면 올 초 전 세계를 놀라게 한 딥시크의 추론 AI 모델 'R1'의 업그레이드 모델인 R2가 이달 15∼30일 중 출시된다는 소문이 최근 확산하고 있습니다.특히 R1이 AI 칩 선두 주자인 미국 엔비디아의 H20을 기반으로 훈련한 것과 달리 R2는 중국 화웨이의 칩 '어센드 910B' 기반 클러스터에서 훈련된 것으로 알려지면서 더욱 이목을 끌고 있습니다.R2 출시 임박 소식에 어제 중국 증시에서 관련 종목이 급등하는 등 파장이 있었으나, R2 출시 계획이 아직 없는 것으로 확인됐다고 딥시크에 대해 잘 아는 관계자를 인용해 현지 매체들이 보도했습니다.당초 5월 출시할 것으로 점쳐졌던 R2의 출시 시기가 계속해서 지연되자 업계에서는 트럼프 미 행정부의 H20 수출 통제나 창업자 량원펑의 완벽주의 등이 그 배경으로 거론됐습니다.R2의 파라미터(매개 변수)는 R1(6천710억 파라미터)의 두 배에 달하는 1조 2천억 개로 알려졌는데, 보통 파라미터가 클수록 성능도 좋아집니다.