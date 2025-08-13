[날씨] 내일까지 중부 강하고 많은 비…최대 200mm

오늘(13일) 수도권에 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다.



오늘 새벽 한때 인천 옹진군에는 시간당 150mm에 가까운 올여름 가장 강한 극한 호우가 쏟아지면서 오늘 하루에만 223mm, 경기 김포는 227.5mm의 강수량이 기록되고 있습니다.



차츰 서해상에서 발달한 보라색으로 보이는 매우 강한 폭우 구름대가 수도권으로 유입돼 퇴근길 교통안전에 각별한 주의가 필요하겠습니다.



현재 서울을 비롯한 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙에 호우 경보가, 그 밖의 중북부 지역에 호우주의보가 발효 중이고요.



소강 상태를 보이는 곳이 많은 남부 지방을 중심으로는 폭염주의보가 내려져 있습니다.



내일까지 수도권에 최대 200mm가 넘는 큰비가 추가로 예보됐습니다.



그 밖의 중부 내륙에도 많게는 100mm가 넘는 비가 내리겠는데요.



특히 수도권은 내일 새벽까지는 시간당 최대 70mm의 매우 강한 강도로 비가 쏟아질 수 있겠고, 내일 그 밖의 중부 지역도 오전까지는 시간당 30mm 안팎의 집중 호우를 주의하셔야겠습니다.



산사태가 발생할 위험이 높은 지역에 계신다면 안전한 곳으로 대피해 주셔야겠습니다.



남부 지방은 오늘 저녁이면 비가 그치겠지만 수도권과 강원 내륙은 광복절 오전까지 비가 내렸다, 그쳤다 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)