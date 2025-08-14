[자막뉴스] "이게 대한민국 국민성"…성경 속 '기적' 펼쳐졌다

차량 넉 대가 잇따라 부딪히고 화물차에 불까지 났다는 신고를 받은 구급차가 고속도로에 급히 들어섭니다.



하지만 목적지를 저만치 두고도 세 개 차로를 가득 메운 차량 행렬로 인해 좀처럼 속도를 내기 어렵습니다.



그때, 긴급상황을 알아챈 운전자들이 조금씩 옆으로 비켜서며 자리를 내줍니다.



순식간에 '모세의 기적'처럼 길이 열렸고, 구급차가 신고를 받고 현장에 도착하는 데 걸린 시간은 불과 9분.



[조용상/전북 김제시 금산119안전센터 : 멀리서 보더라도 검은색 연기가 보여서 많이 걱정했거든요. 차들이 비켜주는 모습을 보고 진짜 감동했습니다.]



사고는 지난 7일 오후 3시 45분쯤, 호남고속도로 상행선 금산사 나들목 인근에서 발생했습니다.



40대 운전자 세 명이 다리와 목 등을 다쳤고 화물차에는 불까지 붙어 자칫 대형사고로 번질 뻔했습니다.



하지만 시민들의 '길 터주기' 덕분에 더 큰 피해는 막을 수 있었습니다.



[박형진/전북소방본부 119대응과 : 생명을 살리는 데 있어서 정말 큰 힘을 줍니다. 긴급차량 길 터주기는 선택이 아니라 의무입니다.]



전북소방본부는 오는 20일, 민방위훈련과 연계해 도내 15개 소방관서에서 '소방차 길 터주기' 훈련을 진행합니다.