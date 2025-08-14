뉴스

[자막뉴스] "이게 대한민국 국민성"…성경 속 '기적' 펼쳐졌다

SBS 뉴스
작성 2025.08.14 17:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
차량 넉 대가 잇따라 부딪히고 화물차에 불까지 났다는 신고를 받은 구급차가 고속도로에 급히 들어섭니다.

하지만 목적지를 저만치 두고도 세 개 차로를 가득 메운 차량 행렬로 인해 좀처럼 속도를 내기 어렵습니다.

그때, 긴급상황을 알아챈 운전자들이 조금씩 옆으로 비켜서며 자리를 내줍니다.

순식간에 '모세의 기적'처럼 길이 열렸고, 구급차가 신고를 받고 현장에 도착하는 데 걸린 시간은 불과 9분.

[조용상/전북 김제시 금산119안전센터 : 멀리서 보더라도 검은색 연기가 보여서 많이 걱정했거든요. 차들이 비켜주는 모습을 보고 진짜 감동했습니다.]

사고는 지난 7일 오후 3시 45분쯤, 호남고속도로 상행선 금산사 나들목 인근에서 발생했습니다.

40대 운전자 세 명이 다리와 목 등을 다쳤고 화물차에는 불까지 붙어 자칫 대형사고로 번질 뻔했습니다.

하지만 시민들의 '길 터주기' 덕분에 더 큰 피해는 막을 수 있었습니다.

[박형진/전북소방본부 119대응과 : 생명을 살리는 데 있어서 정말 큰 힘을 줍니다. 긴급차량 길 터주기는 선택이 아니라 의무입니다.]

전북소방본부는 오는 20일, 민방위훈련과 연계해 도내 15개 소방관서에서 '소방차 길 터주기' 훈련을 진행합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지