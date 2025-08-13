끓는 기름에 봉지째 "잘 열리잖아"…반죽물에 맨손 '푹'

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '튀김 맛의 비결은 포장 봉지'입니다.



인도 펀자브주의 한 노점상인이 음식을 만들고 있네요.



그런데 뜨거운 기름이 끓고 있는 팬에 여러 개의 봉지를 그대로 집어넣습니다.



뜨거운 열기 때문에 봉지가 녹자 안에 있던 기름이 팬으로 자연스럽게 흘러나왔는데요.



이후 상인은 이 기름에 반죽을 튀겼습니다.



당시 영상을 찍던 촬영자가 이런 방식에 대해 물어보자, 상인은 대수롭지 않다는 듯 기름이 뜨거우면 봉지가 바로 열린다고 설명했는데요.



이후 상인은 맨손으로 반죽을 집어 기름에 넣기도 했습니다.



이 영상으로 인해 인도 길거리 음식의 위생 문제가 다시 도마 위에 오르면서 당국이 단속에 나서야 한다는 목소리가 나오고 있는데요.



사람들은 영상 속 조리 방식이 비위생적이며 수만 개의 미세 플라스틱이 기름에 녹아 건강에 해로울 것 같다며 비판을 쏟아냈습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "노점상이 기름을 붓는 천재적인 방법" "가위질 한 번 하는 게 그렇게 어려울까" "역시 강한 자들만 살아남을 수 있는 인도" 등의 다양한 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 인스타그램 Harry Uppal)