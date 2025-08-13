"이 대통령 23∼24일 방일…방미 앞서 한일정상회담"

<앵커>



이재명 대통령이 오는 23일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 갖습니다. 25일로 예정된 한미 정상회담에 이틀 앞서서 일본을 먼저 찾는 겁니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



대통령실은 이재명 대통령이 오는 23일부터 이틀 동안 일본 도쿄를 방문해 한일 정상회담을 갖는다고 밝혔습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : (이재명 대통령은) 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬 등 일정을 가질 예정입니다.]



지난 6월 G7 정상회의에서 두 정상이 만나 한일 셔틀 외교 재개를 약속한 지 약 두 달 만입니다.



대통령실은 한일 정상회담에서 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 공고히 하고, 한일 두 나라뿐 아니라 한미일 공조 강화 방안, 역내 평화와 안정, 지역 및 글로벌 이슈에 대해서도 허심탄회한 논의가 이뤄질 거라고 밝혔습니다.



또 이번 방일을 통해 두 정상 간 개인적인 유대와 신뢰 관계가 더욱 깊어지기를 기대한다고 덧붙였습니다.



우리 대통령이 미국 대통령과 정상회담에 앞서 일본 정상과 첫 양자회담을 갖는 건 사실상 이번이 처음인데, 한일 셔틀 외교 복원에 대한 두 나라 정상의 의지가 그만큼 강하다는 뜻으로 풀이됩니다.



오는 25일 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담이 예정돼 있기 때문에 이 대통령은 한일정상회담을 마친 뒤 이튿날 곧바로 미국으로 향할 것으로 보입니다.



대통령실은 이 대통령의 방미·방일 일정이 모두 확정됨에 따라 그동안 검토해 온 대미·대일 특사단은 추진하지 않기로 했습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 위원양)