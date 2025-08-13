호우가 할퀸 서울…흙탕물이 도로 삼키고 대형 땅 꺼짐까지

▲ 서울 곳곳에 호우주의보가 내린 13일 서울 종로구 한 도로에 땅 꺼짐 현상이 발생했다.

오늘(13일) 오전부터 서울에 내린 많은 비로 도로가 침수되고 땅 꺼짐(싱크홀)이 발생하는 등 피해가 잇따랐습니다.오늘 오후 2시 현재 서울 시내 하천 29개 전체가 빗물로 수위가 높아지며 출입이 전면 통제되고 있습니다.증산교 하부 도로, 동부간선도로 양방향, 김포대로 개화육교 하부 등도 물에 잠기며 2∼3시간째 통제 중입니다.또 내부순환로(마장IC∼성동교남단), 홍제천로(사천교 하부도로), 가람길(군자교∼성동교), 마들로(월계2, 3지하차도∼녹천초등학교) 등 총 7개 도로가 통제되고 있습니다.가양대교 다리 위도 물이 가득 찬 상태이지만 차들이 물살을 헤치며 통행을 계속했습니다.시내 곳곳 일반 도로도 침수 피해가 속출했습니다.은평구 불광동 연신내역 인근은 누런 흙탕물로 한때 잠겼고, 동대문구 중랑천 중랑교 지점엔 홍수주의보가 발령됐습니다.김포공항에는 112.2㎜의 집중호우가 쏟아지면서 인근 도로가 통제돼 공항을 오가는 시민들이 불편을 겪었습니다.강북구 우이동 도선사 진입로에는 대형 싱크홀이 발생했습니다.구청 등은 도로 일부를 통제하고 복구 작업을 진행 중입니다.집중호우로 인한 인명 피해는 없는 것으로 집계됐습니다.서울시는 오전 6시 30분 일부 지역에 호우주의보가 발령되자 비상근무 1단계(주의)를 발령했으며 호우경보가 발령된 오전 10시 30분부터 대응 수위를 2단계(경계)로 한 단계 올렸습니다.현재 시 공무원 859명과 25개 자치구 6천284명이 동원돼, 배수 지원 73건, 안전 조치 44건 등 117건의 소방 활동을 벌였다고 시는 전했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)