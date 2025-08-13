뉴스

[단독] 특검, 서희건설 대표 소환…'김건희 목걸이' 제공 경위 조사

한성희 기자
작성 2025.08.13 15:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[단독] 특검, 서희건설 대표 소환…'김건희 목걸이' 제공 경위 조사
김건희 여사가 서희건설 측으로부터 목걸이 등 고가 장신구를 받은 의혹을 수사 중인 김건희 특검이 서희건설 대표를 소환해 조사했습니다.

특검팀은 어제(12일) 김팔수 서희건설 대표이사를 참고인 신분으로 불러 조사한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

김 대표는 이봉관 서희건설 회장이 김 여사에게 건넸다고 밝힌 목걸이와 브로치, 귀걸이 등의 구매 과정과 회삿돈 사용 여부 등에 대해 조사받은 것으로 알려졌습니다.

앞서 이 회장은 김 여사의 구속 전 피의자 심문을 하루 앞둔 지난 11일 특검에 자수서를 제출했습니다.

이 회장은 자수서에서 윤석열 전 대통령 당선 직후인 2022년 3월과 4월에 김건희 여사를 만나 6천만 원 상당의 목걸이와 3천만 원 상당의 브로치, 그리고 2천만 원 상당의 귀걸이를 건넸다고 밝힌 것으로 알렸습니다.

특검은 이 회장이 건넸다고 밝힌 장신구들이 김 여사가 지난 2022년 NATO 순방 당시 착용해 논란이 된 반 클리프 아펠 사의 목걸이와 티파니의 브로치, 그라프 사의 귀걸이인 것으로 판단하고 있습니다.

이른바 'NATO 3종 세트'로 불리는 이 장신구들의 시중 판매 가격을 모두 합하면 1억 원에 달합니다.

특검은 조만간 목걸이 등을 제공한 경위를 추가로 확인하기 위해 이봉관 서희건설 회장 등도 조사할 것으로 보입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지