뉴스

올해 제네시스 챔피언십, 천안 우정힐스CC서 개최…안병훈 등 출전

서대원 기자
작성 2025.08.13 15:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
올해 제네시스 챔피언십, 천안 우정힐스CC서 개최…안병훈 등 출전
▲ 제네시스 챔피언십, 우정힐스CC서 개최

한국프로골프(KPGA) 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십(총상금 400만 달러) 개최 장소가 충남 천안 우정힐스CC로 정해졌습니다.

KPGA 김원섭 회장은 "올해 우정힐스CC에서 제네시스 챔피언십을 개최하게 돼 매우 기쁘다"며 "올해 대회도 KPGA 투어와 DP 월드투어를 대표하는 선수들이 세계적인 수준의 경기로 대회를 더욱 성공적으로 만들 것이라 확신한다"고 밝혔습니다.

올해 제네시스 챔피언십은 10월 23일부터 나흘간 열리고, KPGA 투어 선수 36명과 DP 월드투어 선수 90명 등 총 126명이 출전합니다.

지난해 우승자 안병훈의 출전도 확정됐습니다.

안병훈은 "작년에 한국 팬들 앞에서 우승한 것은 특별한 경험이었고, 가족들이 대회 현장에서 우승을 지켜볼 수 있어서 더 뜻깊었다"며 "올해 다시 한국에서 제네시스 챔피언십 타이틀 방어에 나서는 것이 무척 기대된다"고 소감을 전했습니다.

대회 입장권은 오늘(13일)부터 공식 티켓 판매 채널인 '에티켓'(eticketgolf)에서 예매할 수 있습니다.

(사진=제네시스 챔피언십 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지