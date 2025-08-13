뉴스

[자막뉴스] "인천 덕적도 149mm" 내렸다 하면 기록적 물폭탄…"수도권 200mm 더 온다"

정경윤 기자
작성 2025.08.13 16:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
오늘(13일) 오전 앞이 보이지 않을 정도의 폭우가 쏟아진 인천 옹진군 덕적도.

오전 8시부터 1시간 동안 내린 강우량은 149.2mm로 기록적인 물폭탄이 쏟아졌습니다.

지난 3일 전남 함평에 1시간 동안 147mm, 무안에 142mm의 기록을 뛰어넘는, 올 들어 가장 거센 폭우가 쏟아진 겁니다.

경기 고양 덕양구에서도 오전 11시부터 1시간 동안 105mm의 비가 내린 것으로 기록됐고 서울 은평구에도 103.5mm, 경기 김포에는 101.5mm의 극한 호우가 내린 것으로 관측됐습니다.

중부 지방에 폭이 좁은 비구름대가 형성된 데다 중규모 저기압까지 더해져 하층제트가 수증기를 대량으로 공급하면서 곳곳에 폭우가 쏟아진 겁니다.

시간당 70mm가 넘는 극한 호우는 내일 오전에도 수도권을 중심으로 계속될 전망입니다.

기상청은 내일까지 수도권에 50~150mm, 인천과 경기북부, 서해5도에 많게는 200mm 이상의 비가 더 내릴 것으로 예보했습니다.

강원 내륙과 산지에는 30~100mm, 충청권에도 30~80mm의 비가 예보돼 있습니다.

기상청은 또 서해상과 동해상에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 칠 것으로 전망했습니다.

취재 정경윤 / 영상편집 소지혜 / 제작 디지털뉴스편집부
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지