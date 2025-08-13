[여담야담] 전한길만 보이는 국힘 전대…"분당대회" "결과 지켜봐야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 국정기획위원회의 대국민 보고대회는 저희가 생중계를 해 드렸기 때문에 잠시 뒤에 정리된 소식 전해드리도록 하고 이번에는 국민의힘 이야기로 넘어가 보겠습니다. 국민의힘이 전당대회 합동연설에서 논란을 일으킨 전한길 씨의 전당대회 출입을 불허했지만 여전히 논란이 가라앉지 않고 있습니다. 영상부터 잠깐 보겠습니다. 박민영 대변인, 전한길 씨 출입 금지했는데도 계속 국민의힘 전당대회에서 지금 전한길 씨만 보이고 도대체 최고위원은 누가 나왔는지 당 대표는 누가 나왔는지가 잘 안 보입니다. 왜 이런 일이 생기고 있죠.



▶ 박민영 / 국민의힘 대변인 : 저도 굉장히 안타깝게 생각을 하는 바입니다. 다만 이 전한길 씨 같은 경우가 시민사회 스피커로서 상당한 영향력이 있다고 하는 것은 저희가 부정하기 힘들 것 같습니다. 아울러서 지금 전한길 씨를 중심으로 사건이 벌어지고 있는 것이지 본질적인 문제들은 지금 저희 국민의힘이 이른바 찬탄파와 반탄파의 그런 갈등 쟁점으로부터 벗어나지 못하고 있다라고 하는 방증이라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 전한길 씨가 전당대회 현장에 있건 없건 간에 이런 지지자들 간에 다툼이 이어질 수밖에 없는 안타까운 상황이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저희가 지금 전당대회를 하고 있다라고 저는 생각을 하고 전당대회를 통해서 그런 분열된 당원들의 생각이 특정 한 사람을 중심으로 구심점을 형성할 수가 있는 게 아니겠습니까. 그렇게 해서 우리 당원들이 지시하는 그런 방향을 통해서 당이 나아갈 수 있는 계기가 된다고 생각을 하고요. 신임 지도부가 정통성을 가지고 전한길 씨의 거취를 비롯한 당이 나아가야 할 방향들을 제시하는 것이 맞다라고 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 강성필 부대변인이 상대당 입장에서 보기에 국민의힘 전당대회 어떻게 보고 있습니까.



▶ 강성필 / 더불어민주당 부대변인 :사실 국민의힘 전당대회라고 쓰고 있지만 제가 봤을 때는 국민의힘 분당대회로 느껴지고 있어요. 그러면 분당대회라는 것은 서로 간의 갈등이 심각한 수준에 이르렀다는 거 아니겠습니까. 그러면 그 심각한 수준의 이른 근본적인 원인이 무엇인가 바로 전한길이라는 최근에 입당한 강성 유튜버 때문에 지금 비롯된 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 김진 그러니까 보수 논객으로 분류되시는 분인데요. 이분이 최근에 이 극우에 대해서 정의를 내리셨습니다. 첫 번째 잘못된 주장을 계속해서 강하게 하시는 분이 극우라는 거예요. 그리고 극우를 지지하는 사람들은 이 잘못된 주장을 강력하고 과도하고 극단적인 방법으로 관철하려고 하는 행위를 우리가 극우라고 보거든요. 그러면 더 자세히 살펴본다면 계엄을 옹호하고 탄핵을 반대하고 부정선거 음모론을 동의하는 분들이 저는 강성 극우라고 저는 볼 수 있을 것 같아요. 그런데 이분들이 아직도 국민의힘 안에서 전한길 씨를 중심으로 해서 이 전당대회에 영향을 주고 있다는 것이 갈등의 큰 원인인 것 같습니다. 제가 생각하는 국민의힘의 지금 현재 상황은 국민의힘이 새로운 길로 나아가려면 탄핵의 강을 건너야 합니다. 그래서 새로운 어떤 길로 갈 수 있는 그런 지도자를 뽑아야 하는데 지금 혁신을 하느냐 마느냐의 길목에서 전한길 리스크에 빠져서 갈등의 어떤 구렁텅이로 빠진 것 같아서 상당히 우려스럽다. 이런 마음입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박민영 대변인, 어제 윤희숙 혁신위원장 나왔을 때도 잠깐 얘기를 했습니다만 차라리 이럴 바에 서로 견해를 달리하는 그룹끼리 나눠서 그냥 분당하는 게 어떠냐 이런 얘기도 나오지 않습니까.



▶ 박민영 / 국민의힘 대변인 : 일단 제가 짧게만 반박을 드리자면 극우의 정의가 과격한 행동 양태다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그런 정의라고 하면 민주당에도 극우들이 상당히 많다고 봐야겠죠 원조 부정선거론자가 김어준 씨이기도 했었고 문자 폭탄으로 물의를 빚었던 것도 이른바 개딸들이었기 때문에 그런 식의 정의는 모두 다 자가당착이 될 수 있다라고 저는 생각을 하고 그러니까 차라리 분당되는 것이 맞다라고 하는데 전당대회를 통해서 당원들의 중의를 모으다 보면 자연스럽게 가름이 될 거라고 생각을 하거든요. 여러 갈등이 있는 와중에 우리가 왜 합의제라고 하겠습니까. 합의를 통해서 당원들이 선택한 사람들을 중심으로 모으는 것입니다. 우리가 지난 대선 경선 당시에도 여러 후보들 중에서 김문수 후보를 뽑았지 않습니까. 그렇다라고 하는 것은 여러 후보들이 주장했던 바 중에서 당원들이 가장 공감하고 국민들께서도 인정을 할 만한 사람은 김문수 후보의 주장이었다라고 하는 일종의 인증 마크가 찍히는 거거든요. 그렇기 때문에 분당 그 자체를 이렇게 이야기를 하는 것보다는 전당대회 결과를 지켜보는 것이 자연스러운 수순이 아닐까. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전한길 씨 전당대회 출입 금지가 되자 자신이 유튜브에서 자신의 주장을 펼쳤는데요. 그 내용도 잠깐 들어보죠. 강성필 부대변인, 보고 어떻습니까. 전한길 씨의 행동만 보면 사실은 국민의힘을 접수하겠다. 이런 뜻으로 느껴지는데요. 저는.



▶ 강성필 / 더불어민주당 부대변인 : 그런데 이제 사실 국민의힘도 그래도 대한민국 대표 보수 정당이라서 호락호락하게 접수하지는 못할 거라고 믿는데 지금 전한길 씨의 이런 행동을 두고 국민의 힘에서 제대로 된 징계를 못 내리고 있는 걸 보면 지도부와 현역 의원들이 너무 전한길 씨에 대한 어떤 따르는 어떤 아주 조그마한 세력의 착시 효과에 너무 두려워하고 있는 것이 아닌가라는 걱정이 되는 것이고 저는 전한길 씨에게 좀 부탁드리고 싶은 것이 주장은 얼마든지 할 수가 있습니다. 그러면 그 주장에 따른 객관적인 근거가 좀 병행되었으면 좋겠어요. 그런데 본인이 떳떳하다, 잘못한 게 없다, 본인을 전당대회에 입장시키지 않으면 그것을 탄압하는 거다. 이런 식의 주장을 하시는데 사실 전당대회 입장하는 것 본인 책임당원 아니니까 입장할 수 없잖아요. 그러면 본인의 주장대로 본인이 언론인 기자였다라고 하면 기자는 또 당적을 가실 수가 없어요. 그러니까 여러 가지 앞뒤가 안 맞는 주장을 하고 탄압을 하고 있다고 하는 겁니다. 그리고 윤석열 전 대통령이 탄핵을 당하고 지금 구속까지 되어 있는 상황에서 당 대표가 되면 윤석열 전 대통령 면회 가야 하고 윤석열 전 대통령의 명예를 회복시켜야 한다는 주장이 얼마나 우리 국민들에게 설득력이 있겠습니까. 저는 공감받지 못할 주장이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 박민영 대변인, 내일 전한길 씨에 대한 윤리위 징계 심사가 있다고 해요. 어떤 결론이 내려질까요.



▶ 박민영 / 국민의힘 대변인 : 일단은 윤리위라고 하는 것도 절차를 지켜야 되지 않겠습니까. 당연히 윤리위 심사의 대상이 되는 사람의 소명도 들어봐야 한다는 것이고 저도 개인적으로 전한길 씨가 언론사 비표를 가지고 들어왔다고 하는데 언론사 비표는 국회 출입이 허용된 그런 언론들에게만 주어지는 것이기 때문에 맞지 않았다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 징계 대상에 오를 수 있지만 또 전한길 씨가 한편 주장하는 것처럼 일부 후보들이 먼저 선제적으로 도발 행위를 했다라고 하는 것도 들여다볼 만한 부분이라고 생각을 하거든요. 아마 그런 부분들을 종합적으로 판단하기 위해서 전한길 씨의 소명을 직접 듣겠다라고 판단을 한 것이고요. 아마 그 이후에 윤리위원들의 의결 과정을 거쳐서 징계가 확정될 것이라고 생각을 합니다.



