[여담야담] 김건희 구속에…민주 "사필귀정" 국힘 "공정 수사해야"

▷ 편상욱 / 앵커 : 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 구속되면서 헌정 사상 최초로 전직 대통령 부부가 같은 시기에 구속되는 처지가 됐습니다. 이에 대한 여야 입장도 잠깐 들어보겠습니다. 오늘 정치 여담야담은 강성필 민주당 부대변인 박민영 국민의힘 대변인과 함께하겠습니다. 두 분 어서 오십시오. 여야 입장 들어봤는데 정청래 대표 가장 큰 오점으로 우리 역사상에 기록될 것이다. 이렇게 얘기를 했군요. 강성필 대변인님 어떻게 생각하십니까.



▶ 강성필 / 더불어민주당 부대변인 : 맞습니다. 어쨌든 헌정 사상 최초로 대통령 부부 전직 대통령 부부이긴 하지만 어쨌든 나라를 3년 동안 운영했던 전직 대통령과 그의 배우자가 어쨌든 불미스러운 일로 동시에 구속이 되어 있다는 것은 사실 어떤 이유로든지 국민들께 송구스럽고 정치권이 같이 반성해야 할 일인 것 같다라고 생각하고 어쨌든 앞으로 있을 특검 조사에 대해서 저는 이제 구속된 윤석열 대통령 부부가 좀 더 적극적으로 협조를 하고 또 그와 관련된 공범들 관련자들도 저는 성실하게 특검에 협조해서 빠른 시간 안에 진실이 규명돼서 이 안 좋은 사건에 대해서 국민들이 잊고 또 새로운 대한민국으로 나아갈 수 있도록 빨리 종료했으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박민영 대변인, 송언석 원내대표 겸 비대위원장 공정한 수사를 해 달라 이렇게 특검에 요청했더군요. 이건 무슨 뜻입니까.



▶ 박민영 / 국민의힘 대변인 : 일단 지금까지 민주당을 지지하던 그런 법조인들 사이에서도 논란이 있었을 만큼 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행에 대해서는 고압적인 측면이 있었다라고 하는 지적들이 일고 있습니다. 심지어는 민주당 내에서도 이런 사태가 재발하는 것을 막기 위한 입법을 추진하겠다고 하고 있거든요. 역설적으로 현행법상으로는 이렇게 고압적인 수사를 할 수가 없다고 하는 것을 민주당도 인정한 것이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 특검이 수사 자체를 진행하는 것은 법적으로 진행되어야 하는 것이지만 그것이 피고인 인권을 묵살하는 선까지 가서는 안 된다. 그런 관점을 저희가 일관되게 견지하고 있는 것이고 특검이 피고인의 인권을 최대한 보장하는 관점에서 실체적인 진실을 파악하기 위한 노력들을 기울여 주기를 당부드리는 바입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 특검이 오늘 오전에 또 국민의힘 당사를 압수수 색 했잖아요. 국민의힘 입장에서는 대비하거나 걱정하거나 이런 점은 없나요.



▶ 박민영 / 국민의힘 대변인 : 일단 김건희 특검 자체가 공천 개입 논란까지 의혹을 지금 수사를 하고 있기 때문에 당사에 사실 공천 관련 내용들이 있을 수밖에 없지 않습니까. 그렇기 때문에 한 번쯤은 거쳐갈 수 있는 일이다라고 생각은 했을 것 같습니다. 그런데 이 당사라고 하는 것이 공천 관련 자료만 있는 것이 아니거든요. 우리 당원들의 신상정보를 포함해서 굉장히 민감한 자료들을 많이 포함하고 있기 때문에 당사 문을 열어주기는 정당 입장에서는 굉장히 어려운 측면들이 있다라고 봐야 할 것 같습니다. 그렇기 때문에 현재 검찰과 임의 제출을 하는 형태 검찰이 필요로 하는 자료들만 임의로 제출하는 형태로 협의를 하고 있는 것으로 알고 있고 아마 그런 식으로 수사가 가늠이 되지 않을까라고 생각을 합니다.



