김건희 특검, 국민의힘 당사 압수수색…권성동 조만간 소환?

▷ 편상욱 / 앵커 : 특검팀이 김 여사 구속 직후죠. 바로 오늘 국민의힘 당사를 압수수색했습니다. 이건 뭘 찾기 위해서죠.



▶ 이고은 / 변호사 : 여러 가지 이유가 있을 것 같은데요. 일단은 이 건진법사 의혹 관련해서 어떠한 증거를 찾기 위한 의도도 있을 것이고 또 명태균 씨 공천 개입에 대해서도 국민의힘 당사를 비롯한 다양한 사무실에 남아 있는 증거를 확보하기 위한 목적도 있을 것입니다. 또 지금 항간에 나오는 이야기는 통일교의 교인들이 지금 단체로 국민의힘에 입당하기 위한 어떠한 정황들이 지금 나오고 있는데 실질적으로 통일교에서 집단으로 입당을 하려고 시도했던 그런 증거들이 있는지도 아마 압수수색 결과를 통해서 규명하지 않을까라는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 통일교 의혹 관련해서는 지금 국민의힘 권성동 의원이 연관돼 있다. 한학자 총재한테 가서 큰절하고 쇼핑백을 받아왔다. 이런 주장까지 나오고 있지 않습니까. 권성동 의원한테까지도 수사의 손길이 미친다고 봐야겠군요.



▶ 이고은 / 변호사 : 저는 조만간 권성동 의원에 대한 소환 조사가 이루어질 것 같습니다. 실질적으로 지금 이 윤영호 통일교 전 간부가 내가 권성동 의원에게 정치자금을 몇 차례 건넸다는 취지로 진술했다라는 보도들이 나오고 있습니다. 이 때문에 한학자 총재의 비서실장 도 얼마 전에 조사를 받았던 것이고 이제는 그 총재 총재에 대한 조사뿐만 아니라 권성동 의원에 대한 조사도 굉장히 임박하지 않았을까라는 생각이 들고 그런데 권성동 의원은 자신의 SNS를 통해서 나는 어떠한 불법적인 일도 하지 않았다면서 혐의 일체를 부인한 바 있지만 아마 특검팀에서 권 의원을 소환하기 전에 최대한 인적 증거와 물적 증거를 확보한 상황에서 아마 압박하는 형태로 권 의원을 소환 조사하지 않을까. 그리고 이후에 신병 처리까지도 고민하지 않을까라는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 권성동 의원은 이 시점에 통일교가 소유한 강원도 용평의 한 골프장에서 골프를 치다가 또 보도가 됐더군요.



▶ 이고은 / 변호사 : 그렇습니다. 일부 사진까지 공개가 되었는데요. 이 부분에 대해서 권성동 의원은 내가 어떤 골프장 사용료랄지 이용료를 전혀 내지 않았다는 취지로 악의적인 보도가 되고 있는데 그렇지 않다는 것이고요. 자신이 친 부분 그러니까 1인 사용료에 대한 것은 내가 다 납부를 했고 이에 대한 영수증까지 보관하고 있다면서 무리한 억측이나 보도는 좀 금해달라는 취지로 자신의 SNS에 글을 올리기도 했습니다. 이 부분에 대한 수사가 본격화 된다면 자신이 보관하고 있었던 이런 영수증 등을 특검에 제출함으로써 실질적으로 통일계로부터 어떤 무상의 골프장 이용을 받지 않았다는 점 아마 적극적으로 해명해야 하지 않을까 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 권 의원 말고도 이번 압수수색 결과에 따라서 다른 의원들까지 특검의 수사가 미칠 가능성도 있습니까.



▶ 이고은 / 변호사 : 그럴 가능성이 있을 것 같습니다. 실질적으로 지금 국민의힘 관련해서 김예지 의원 등도 참고인으로 얼마 전에 조사를 받은 바가 있는데 비상계엄 선포 직후에 해제 의결을 위해서 국민의힘 의원들이 당사로 오라, 또 국회로 오라 여러 가지 혼선들이 있었는데 이것이 어떤 의도적인 해제 의결로 모이는 것을 방해하기 위한 어떤 지시가 있었던 것이 아니냐고 특검은 지금 현재 의심하고 있습니다. 그래서 오늘 전격적인 압수 수색을 단행한 만큼 이러한 결과를 토대로 국민의힘의 전현직 의원들을 대상으로 수사가 좀 더 확대될 가능성은 높을 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런가 하면 특검팀은 오늘 대통령 관저 이전 비리와 관련해서 감사원까지 압수수색을 했더군요. 이건 어떤 내용이죠.



▶ 이고은 / 변호사 : 21그램 관련한 의혹입니다. 21그램이라는 인테리어 업체가 있는데요. 실제로 김건희 여사가 운영하는 코바나 콘텐츠 사무실도 설계하기 했고 인테리어도 했던 그런 업체입니다. 그런데 이 업체가 대통령 관저에 대해서 불법 증축 공사를 했던 것이 아니냐. 또 굉장히 자격이 되지 않는 업체인데도 수의계약을 체결한 것이 아니냐라는 의혹들이 계속 불거졌고 또 무허가 하청을 줬던 것이 아니냐라는 의혹들 다양한 의혹이 나왔고 당시 감사원 감사까지 받았는데 감사원의 감사가 조금 부실하게 이루어진 것이 아니냐라는 의혹들이 이어지면 서 현재 특검에서는 이 감사원에 대한 전격적인 압수수색뿐만 아니라 21그램 관련한 압수수색도 단행하고 있고요 이를 통해서 실질적으로 어떤 건설기본법 위반의 혐의가 있는지 실정법의 위반이 있는지 이런 부분들을 철저히 들여다볼 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 특검팀이 내일 오전 10시에 김건희 여사를 소환 조사할 예정이죠. 김 여사 나온답니까.



▶ 이고은 / 변호사 : 그런데 지금 김 건 여사가 수용번호까지 부여받은 그런 상황입니다. 그리고 일본 수용자와 동일하게 이제 1일 3식의 이제 어떤 급식 형태의 음식을 제공받게 되는데 현재까지 모든 음식을 거부하고 있는 상황이고 건강 상태가 대단히 좋지 않다라고 김건희 씨의 변호인들이 접견 후에 이야기를 하고 있는데요. 따라서 내일 나오라고 지금 특검은 이야기를 하고 있는데 건강 상태와 식사 거부 이러한 여러 가지 점을 봤을 때 내일 과연 정상적으로 조사에 응할 수 있을지는 미지수다라는 것이 김건희 씨 변호인들의 이야기입니다. 그래서 과연 내일 조사에 적극적으로 응할지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 가운데 어제 베트남에서 귀국했죠. 김건희의 집사라고 불리는 김예성 씨의 입에도 관심이 쏠리고 있습니다. 어제 공항에서 체포된 뒤에 특검에 출석하면서 김예성 씨가 한 이야기 잠깐 듣고 오겠습니다. // 해외로 도피했던 김예성 씨가 어제 공항으로 귀국하자마자 검거가 된 건데 어떤 혐의죠.



▶ 이고은 / 변호사 : 지금 김예성 씨 관련해서는 김예성 씨가 실질적으로 운영하고 있다라고 알려진 IMS 모빌리티라는 기업이 사실상 부채가 더 많은 자본 잠식 상태였는데 다수의 대기업으로부터 180억 원 이상의 투자금을 받았다는 겁니다. 그리고 그 과정에서 김예성 씨가 지분을 매각하면서 수십억 원의 지금 차익을 챙겼다 부당이득을 챙겼다는 의혹을 받고 있는데 지금 특검에서는 사실 자본잠식 상태의 기업이 대기업으로 부터 이렇게 수백억 원대의 투자금을 받은 것은 결국 김예성 씨가 김건희 씨와의 친분 관계를 이용해서 대기업으로부터 이렇게 부당한 이익을 그러니까 뇌물성의 이런 대금을 받았던 것이 아니냐라고 의심하고 있고요. 또 지분을 매각하면서 챙긴 부당이득 중 일부가 김건희 씨에게 흘러간 것은 아닌지 의심하고 있고 수사를 벌이고 있는 그런 상황입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 공교롭게도 김건희 여사가 구속영장이 청구돼서 영장실질심사를 받는 날 귀국을 했지 않습니까. 김예성 씨가 입을 열 가능성은 얼마나 있을까요.



▶ 이고은 / 변호사 : 일단은 지금 현재 상황에서는 계속해서 부인할 것 같고요. 김예성 씨까지도 구속이 된다고 하면 김건희 씨가 구속된 상황에서 자신도 구속됐다라고 하는 경우에는 심경에 변화를 일으켜서 자백으로 돌아서는 방향성을 생각해 볼 수 있겠습니다만 아직까지는 김혜성 씨가 구속된 것이 아니기 때문에 진술을 급격하게 틀 가능성은 조금 낮지 않을까라는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 이고은 변호사 말씀 잘 들었습니다.



