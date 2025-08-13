쏟아졌다 하면 '시간당 100㎜' 이상…수도권 곳곳 극한호우 타격

▲ 비가 내린 13일 서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다.

이미지 확대하기

비가 쏟아졌다 하면 '시간당 100㎜'입니다.오늘(13일) 수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 '극한호우'가 쏟아졌습니다.인천 옹진군 덕적도(덕적면 북리)에는 오늘 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 기록적인 물벼락이 떨어졌습니다.이달 3일 전남 함평(최대 1시간 강우량 147.5㎜)과 무안(142.1㎜)에 내린 호우를 뛰어넘는 올여름 가장 거센 호우가 쏟아진 것입니다.태풍이 상륙한 상황을 제외하면 사실상 '역대 최강 호우' 수준이었습니다.경기 고양시 덕양구 현천동에 설치된 '주교 자동기상관측장비(AWS)'에선 오전 11시부터 정오까지 105.0㎜ 비가 내린 것으로 기록됐습니다.비슷한 시각 서울 은평구와 경기 김포시에서는 시간당 강우량 103.5㎜와 101.5㎜ 극한호우가 관측됐습니다.시간당 강우량이 100㎜를 넘는 급은 아니어도 일반적인 집중호우를 훌쩍 뛰어넘는 호우가 수도권 곳곳에 내렸습니다.통상 1시간 강우량이 30㎜ 이상이거나 일강수량이 80㎜ 이상이면 집중호우라고 부릅니다.기상청에 따르면 오늘 들어 오후 1시 45분까지 호우 긴급재난문자가 27차례 발송됐습니다.호우 긴급재난문자는 '1시간 강수량 50㎜ 이상이면서 3시간 강수량 90㎜ 이상인 경우' 또는 '1시간 강수량 72㎜ 이상인 경우'에 기상청이 직접 발송합니다.남쪽 북태평양고기압과 제11호 태풍 버들이 공급하는 고온다습한 공기가 북쪽에서 남하해 온 건조 공기와 충돌하며 폭 좁은 비구름대를 동반한 정체전선이 형성됐습니다.이 정체전선에 중규모 저기압도 발달했는데, 이 저기압이 '하층제트'(고도 약 1.5㎞ 대기 하층에서 부는 빠른 바람)를 일으켜 수증기를 추가로 공급하면서 강수량을 늘렸습니다.시간당 강우량 70㎜ 이상의 극한호우는 14일 오전까지 수도권을 중심으로 반복해 나타날 전망입니다.거센 비가 이어지며 큰 피해가 발생할 수 있으니 최신 기상 정보를 수시로 확인하며 대비해야 합니다.오늘 들어 오후 1시까지 내린 비의 총량은 경기 김포 224.0㎜, 인천 145.2㎜, 인천 강화 147.9㎜, 서울 112.1㎜, 경기 파주 110.1㎜ 등입니다.기상청은 오전 11시 예보에서 14일까지 수도권과 서해 5도에 50∼150㎜, 인천·경기북부·서해 5도에 많게는 200㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 내다봤습니다.강원 내륙·산지 예상 강수량은 30∼100㎜(강원 중·북부 내륙 최대 150㎜ 이상), 강원 북부 동해안은 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안은 5∼20㎜입니다.충청권의 경우 충남 북부·충북 중부·충북 북부에 30∼80㎜(충남 북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남 남부·충북 남부에 10∼60㎜ 비가 더 오겠습니다.남부지방은 5∼40㎜(울릉도와 독도는 5∼20㎜), 제주는 5∼20㎜의 비가 더 내릴 것으로 예상됩니다.(사진=국가기상위성센터 제공, 연합뉴스)