인천 옹진에 시간당 149mm…극한호우에 곳곳 호우경보

수도권 지역에 폭우가 쏟아지면서, 도로가 침수되는 등 곳곳에 피해가 발생하고 있습니다. 먼저 이번 비 상황이 어떤지 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주세요?



비가 내린 지 하루가 채 되지도 않았는데 수도권 지역에 호우가 집중되면서 곳곳에 피해가 발생하고 있습니다.



옹진과 김포공항에는 200mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고요.



현재는 이렇게 수도권과 강원 지역에 비구름이 위치해 있습니다.



호우 특보는 점차 더욱 확대 강화되고 있습니다.



수도권 북부와 강원 북부 지역에는 호우 경보가 내려져 있습니다.



내일까지 중부 지방에 강하고 많은 비가 예상됩니다.



인천과 경기 북부 지역에 200mm 이상, 강원 중북부 내륙 지역에 150mm 이상, 서울에도 최고 150mm의 많은 비가 내리겠고요.



수도권 지역은 내일 오전까지 시간당 30~70mm 안팎의 매우 강한 비가 내리겠습니다.



남부 지방은 오후까지 비가 오락가락 이어지다가 그치겠습니다.



비가 내리면서 중부 지방의 더위도 주춤합니다.



서울의 낮 최고 기온 25도로 어제 낮보다 9도가량 낮겠고요.



남부 지방을 중심으로 폭염주의보가 내려진 가운데 대구의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠습니다.



중부 지방의 비는 내일 오후가 되면서 차차 그치겠고요.



내일 오후 한때 남부 지방에는 소나기구름이 발달하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)