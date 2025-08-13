경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상…양주 204mm 폭우

▲ 수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 의정부시에서 도로가 침수돼 차량이 서행하고 있다.
경기도는 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.
오후 1시 기준 남양주 등 9개 시군에 호우경보가, 12개 시군에 호우주의보가 발령된 가운데 양주 장흥 204.0㎜를 비롯해, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.
이에 산림청은 포천·가평·양주에 산사태 경보를, 파주·남양주에는 산사태 주의보를 각각 발령했으며, 파주·남양주 등 일부 지역에선 주민 대피 명령도 내려졌습니다.
비상 2단계는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.
경기도는 오전 4시 30분부터 비상 1단계를 발령하고 호우 상황에 대처해 왔습니다.
비상 2단계 발령에 따라 도는 ▲ 출ㆍ퇴근 시간 지하차도 침수 시 즉시 통제 ▲ 침수지역 진입 금지 안내 ▲ 하천변 산책로 등 진출입로 차단 ▲ 홍수주의보 등 위험징후 시 주민대피 ▲ 산사태 취약지역 우선 대피대상자 비상연락체계 점검 등을 조치하고 있습니다.
