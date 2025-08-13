경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상…양주 204mm 폭우

▲ 수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 의정부시에서 도로가 침수돼 차량이 서행하고 있다.

경기도는 재난안전대책본부 비상 단계를 1단계에서 2단계로 격상했습니다.오후 1시 기준 남양주 등 9개 시군에 호우경보가, 12개 시군에 호우주의보가 발령된 가운데 양주 장흥 204.0㎜를 비롯해, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등 북부지역을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다.이에 산림청은 포천·가평·양주에 산사태 경보를, 파주·남양주에는 산사태 주의보를 각각 발령했으며, 파주·남양주 등 일부 지역에선 주민 대피 명령도 내려졌습니다.비상 2단계는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 하게 됩니다.경기도는 오전 4시 30분부터 비상 1단계를 발령하고 호우 상황에 대처해 왔습니다.비상 2단계 발령에 따라 도는 ▲ 출ㆍ퇴근 시간 지하차도 침수 시 즉시 통제 ▲ 침수지역 진입 금지 안내 ▲ 하천변 산책로 등 진출입로 차단 ▲ 홍수주의보 등 위험징후 시 주민대피 ▲ 산사태 취약지역 우선 대피대상자 비상연락체계 점검 등을 조치하고 있습니다.(사진=연합뉴스)