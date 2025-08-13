6월 통화량 27조 1천억 원 증가…"증시 회복세 영향"

주식시장으로 돈이 유입되면서 6월 통화량이 증가했습니다.



한국은행이 오늘(13일) 발표한 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 6월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4천307조 5천억 원으로 전월보다 0.6%(27조 1천억 원) 증가했습니다.



넓은 의미의 통화량 지표 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함됩니다.



이 중 수익증권이 8조 1천억 원, 금전신탁이 8조 2천억 원 각각 증가했으나, 시장형 상품은 1조 4천억 원 감소했습니다.



한은 관계자는 "수익증권은 증시 회복세에 주식형 증권을 중심으로 증가했고, 금전신탁은 정기예금 자산유동화기업어음(ABCP) 발행자금 유입 확대로 증가세가 지속됐다"고 설명했습니다.



이어 "시장형 상품은 예금 취급 기관들의 예·적금 중심 자금 조달 등으로 감소했다"고 덧붙였습니다.



경제 주체별로는 기타 금융기관(+19조 6천억 원), 가계 및 비영리단체(12조 3천억 원), 기타 부문(2천억 원) 등에서 유동성이 증가했습니다.



기업(-7조 원)에서는 감소했습니다.



현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1(1천276조 8천억 원)은 전월과 비슷한 수준이었습니다.



(사진=연합뉴스)