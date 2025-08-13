"인천역 앞이 강으로 변했어요"…인천에 피해 신고 폭주

▲ 13일 인천역 일대 도로가 침수된 모습

오늘(13일) 인천에서 강풍을 동반한 집중호우로 주택가와 도로에 침수 피해가 잇따르면서 신고가 폭주했습니다.인천소방본부에 따르면 오늘 오후 1시 기준 인천에서 접수된 호우 피해 신고는 모두 210건으로 집계됐습니다.오늘 오전 11시 20분 경인국철(서울지하철 1호선) 인천역 일대 도로가 물에 잠겨 주변 통행이 통제됐습니다.집중호우 여파로 선로에도 물이 차면서 주안역∼부평역 구간의 열차 운행이 한때 중단됐습니다.비슷한 시각 서구 정서진중앙시장과 강남시장이 침수됐고 건물 지하에 있던 시민들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.오전 10시 49분 동구 송현동 한 아파트 단지에서 담장과 구조물이 무너져 소방 당국이 안전 조치에 나섰습니다.인천시는 재난문자를 통해 "폭우로 인해 119 신고 전화가 폭주하고 있으니 비응급 민원 상담은 120번, 긴급 재난 신고는 119로 해달라"고 안내했습니다.인천 곳곳에서는 주택과 상가건물이 침수되고 경사면 토사가 유실되는 등 호우 피해가 잇따랐습니다.시민들은 성인 무릎 높이까지 차오르는 갑작스러운 물난리를 접하고 당혹감을 감추지 못했습니다.안 모(70) 씨는 "인천역 앞이 강으로 변한 모습을 처음 봤다"며 "열차를 타러 가다가 빗물에 막혀 포기하고 버스를 탔다"고 말했습니다.계양구에 사는 조 모(56) 씨는 "온 마을이 물에 잠기고 도로가 마비됐다"며 "산에서 토사가 빗물에 흘러내려 배수구를 막은 것 같다"고 설명했습니다.인천시는 오전 10시 기준 도로 3곳과 하천 12곳의 출입을 통제 중입니다.인천에는 오전 7시를 기해 옹진, 오전 8시 30분을 기해 인천 내륙과 강화에 각각 호우경보가 발효됐습니다.각 지역에는 강풍주의보도 내려진 상태고, 옹진군에는 오전 10시 52분을 기해 산사태 경보령이 발령됐습니다.오전 0시부터 11시까지 강수량은 옹진군 덕적도 200.8㎜, 중구 무의도 182㎜, 중구 왕산 178㎜, 중구 운남동 173㎜, 강화군 양도면 139.5㎜ 등입니다.수도권 기상청 관계자는 "오후에도 호우특보가 유지될 것"이라며 "시간당 50∼70㎜의 비가 올 것으로 예상되는 지역도 있으니 안전에 유의해 달라"고 말했습니다.(사진=인천소방본부 제공, 독자 제공, 연합뉴스)