내일부터 매출 30억 이하 신용카드 가맹점 306만 곳 우대수수료 적용

내일부터 연 매출 30억 원 이하 신용카드 가맹점 약 306만 8천 곳에 우대수수료율이 적용됩니다.



금융위원회는 하반기 영세·중소가맹점에 선정된 신용카드가맹점 306만 8천 곳 등에 14일부터 우대수수료율을 적용한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



이에 따라 전체 신용카드가맹점 320만 5천 곳 중 95.7％가 하반기에 우대수수료율 적용받습니다.



결제대행업체(PG사) 하위가맹점 186만 4천 개와 개인·법인 택시 사업자 16만 6천 개에도 우대수수료율이 적용됩니다.



이들은 매출액에 따라 신용카드는 0.4％∼1.45％, 체크카드는 0.15％∼1.15％의 수수료율을 적용받습니다.



여신금융협회는 이번에 우대수수료율을 적용받는 신용카드가맹점에 안내문을 사업장으로 발송했으며, 각 가맹점은 여신금융협회와 카드사 콜센터 등을 통해서도 수수료율을 확인할 수 있습니다.



PG사 하위가맹점과 택시 사업자는 이용하고 있는 PG사와 교통정산사업자 등을 통해 확인할 수 있습니다.



상반기 개업한 신규 신용카드가맹점 중 이번에 매출액 규모가 영세·중소가맹점에 해당하는 것으로 확인된 가맹점 약 16만 1천 곳에도 우대수수료율이 소급 적용돼 수수료 차액을 돌려줍니다.



신규 가맹점은 반기별 과세자료 등을 통해 매출이 확인되기 전까지는 일반가맹점 수수료율이 적용됩니다.



우대수수료율 소급 적용을 받는 가맹점 16만 1천 곳에 대한 총 환급액은 약 651억 5천만 원으로, 가맹점 당 평균 약 40만 원을 돌려받을 것으로 예상됩니다.



수수료 차액 환급은 다음 달 26일까지 이뤄질 계획입니다.



상반기에 신규 개업한 PG사 하위가맹점 14만 8천 개와 택시 사업자 5천505개도 우대수수료율을 소급 적용 받습니다.



(사진=연합뉴스)