시민단체 "비전향장기수 안학섭, 20일 판문점 통해 북한 가겠다"

▲ 비전향장기수 안학섭 씨가 13일 서울 종로구 모처에서 열린 '전쟁포로 안학섭 판문점 송환 일정 중대 발표 기자회견'에서 발언하고 있다.

42년간 수감 후 1990년대에 출소한 비전향장기수 안학섭(95) 씨 측이 오는 20일 판문점을 통한 북한 송환을 추진합니다.안학섭선생송환추진단(이하 송환추진단)은 오늘(13일) 종로구 종각역 인근 누구나(NUGUNA) 라운지에서 '전쟁포로 안학섭 판문점 송환 일정에 대한 중대발표' 기자간담회를 열고 이같이 밝혔습니다.송환추진단은 정부에 오는 20일 오전 11시 판문점으로 안 씨를 북한에 송환할 것을 요구했습니다.당일 오전 10시 임진각에서 출발해 판문점으로 향하겠다며 통일부에 대북 통보, 민통선 통과, 유엔군사령부(유엔사) 협의 등 이동과 송환 절차 지원을 요청했습니다.송환추진단은 이 같은 내용을 담은 통지문을 11일 통일부 장관에게 보냈으며, 통지문은 전날 우편으로 전달됐습니다.다만 정부의 공식적인 답변은 아직 없다고 했습니다.이들은 안 씨가 전쟁포로 신분으로 포로교환 협정과 정전협정, 남북기본합의서, 국제인도법 등에 따라 송환 권리를 행사할 수 있다고 주장합니다.한준혜 송환추진단 집행위원장은 "(안 씨가) 절대 물러서지 않겠다는 의지를 갖고 있다"며 "정부 관계자가 이를 하나의 퍼포먼스로 생각하고 가볍게 대하는 일이 없었으면 좋겠다"라고 말했습니다.안 씨도 기자간담회에 참석해 "죽기 전에 (북한으로) 가고 싶은 생각"이라며 "죽어서라도 독립된 내 땅에 묻히고 싶다"고 말했습니다.통일대교부터는 민간인통제선이라 군 당국의 허가가 있어야 통과할 수 있으며 특히 판문점 등 비무장지대는 유엔사의 승인을 거쳐야 진입할 수 있습니다.정부는 안 씨의 요구를 검토 중이나 결론은 내지 못한 상태입니다.통일부 고위 관계자는 지난 8일 서울 시내 모처에서 안 씨와 추진단 공동단장을 만났습니다.이 만남은 통일부의 요청으로 이뤄졌으며, 지난달 23일 담당 과장의 안 씨 병실 방문에 이어 보름 만에 다시 이뤄진 것입니다.통일부는 이 자리에서 정부의 송환 추진 의사를 밝히지는 않았지만 '민관이 합심해 돌파구를 마련해보자'는 취지로 말했다고 송환추진단 공동단장인 이적 민통선평화교회 목사는 전했습니다.통일부 당국자는 "인도주의 관점에서 이 사안에 접근하고 있다"며 "정부가 송환을 추진할지는 현재까지 결정된 바 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)