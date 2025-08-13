[속보] 김건희특검, '관저 이전 특혜' 부실감사 의혹 감사원 압수수색

▲ 감사원

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '관저이전 특혜 부실감사' 의혹을 받는 감사원을 압수수색했습니다.오늘(13일) 법조계에 따르면 특검팀은 오늘 오전 감사원에 검사와 수사관을 보내 문서 자료와 PC 내 파일 등을 확보하고 있습니다.특검팀은 이른바 '대통령실·관저 이전 의혹'에 관한 감사원 감사가 부실하게 이뤄졌는지 들여다보고 있습니다.참여연대는 2022년 10월 대통령실 이전으로 재정이 낭비됐고 정부 관계자들이 특정 업체에 특혜를 줬다고 주장하며 감사원에 감사를 청구했습니다.감사원은 작년 9월 관저 공사를 사실상 총괄한 업체인 21그램이 계약도 하기 전 공사에 착수했고, 15개 무자격 업체에 하도급 공사를 맡겨 건설산업기본법을 위반했다는 등의 지적 사항을 발표했습니다.하지만 21그램이 공사를 맡게 된 구체적인 경위 등 핵심 의혹은 충분히 들여다보지 않았다는 비판이 제기됐습니다.21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체입니다.이 회사가 김 여사의 친분을 토대로 관저 증축 공사를 따냈다는 의혹이 일었습니다.대통령실 관저 이전 실무를 총괄한 김오진 전 국토교통부 차관은 감사원에 "대통령직인수위원회와 경호처 등을 통해 업체들을 추천받은 후 추렸다"면서도 "21그램을 정확히 누가 추천했는지 기억나지 않는다"고 진술했습니다.특검팀은 감사원이 21그램의 공사 수주 경위를 더 조사할 여지가 있었는데도 '봐주기' 한 게 아닌지 들여다볼 것으로 전망됩니다.특검팀은 오늘 오전 21그램 사무실과 대표 자택과 관저 이전 공사에 참여한 다른 업체도 압수수색했습니다.